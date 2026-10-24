Fungo do chá soviético: a verdade biológica por trás do SCOBY e os limites reais da fermentação doméstica

Uma jarra de vidro de três litros, coberta por uma camada de gaze, era um dos símbolos mais reconhecíveis da vida doméstica na União Soviética. Dentro dela, flutuava uma substância multicamada, de tom marrom esbranquiçado, que lembrava uma medusa e que o povo chamava de "fungo do chá". As donas de casa acrescentavam regularmente chá doce à jarra e, dias depois, obtinham uma bebida estimulante, com sabor azedo e doce, naturalmente carbonatada. Hoje, esse produto vive um renascimento sob o nome ocidental moderno de "kombucha", mas a tecnologia de sua produção permanece inalterada há décadas.

Photo: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комбуча

A natureza biológica do processo

A popularidade massiva do fungo do chá na URSS ocorreu nos anos pós-guerra, atingindo seu auge nas décadas de 1960 e 1970. No dia a dia, era frequentemente chamado de "kvas de chá" devido ao seu sabor refrescante característico, enquanto na literatura científica da época, incluindo a Grande Enciclopédia Soviética, figurava como "fungo japonês". Do ponto de vista biológico, não se trata de um fungo no sentido comum, mas de um complexo simbiótico de microrganismos. Atualmente, utiliza-se o termo SCOBY (Cultura Simbiótica de Bactérias e Leveduras). Essa comunidade é composta por leveduras, que processam o açúcar convertendo-o em álcool etílico e dióxido de carbono, e bactérias acéticas, que oxidam o álcool formando ácidos orgânicos responsáveis pelo sabor característico da bebida.

O método de preparação doméstica

Na era soviética, o fungo do chá não era vendido em lojas; era transmitido "de mão em mão". Quando a camada superior do fungo ficava muito espessa, era cuidadosamente separada e dada a parentes ou vizinhos junto com uma pequena porção do infuso pronto (o fermento inicial) para iniciar o processo em um novo local. Para a preparação, são necessários uma cultura viável do corpo do fungo, uma porção do líquido ácido da partida anterior, um chá clássico preparado (preto ou verde), açúcar, essencial para a nutrição dos microrganismos, e água limpa, sem impurezas.

O processo inicia-se com a preparação da base: o chá é preparado e o açúcar é dissolvido nele. É crucial aguardar o resfriamento completo do líquido até a temperatura ambiente. Em seguida, o chá doce frio é transferido para um recipiente de vidro limpo. Adiciona-se o corpo do fungo e despeja-se a porção do infuso antigo. A gargalo da jarra é coberto com um tecido limpo e denso, gaze ou um filtro de papel, garantindo o acesso de oxigênio necessário às bactérias, mas protegendo a bebida da poeira e de insetos. A jarra deve ser deixada em um lugar escuro e morno. A fermentação geralmente leva de 7 a 10 dias. Ao final, a bebida pronta é drenada e levada à geladeira para resfriamento. O fungo é lavado e novamente coberto com uma nova porção de chá doce.

Parâmetros de segurança e higiene

Na produção doméstica, é fundamental monitorar o estado da cultura. Existem regras estritas de segurança que não podem ser negligenciadas. O controle do mofo é o ponto crítico: se aparecer mofo esbranquiçado de qualquer cor na superfície do fungo ou no revestimento, a ingestão da bebida é perigosa. Nesse caso, é necessário descartar tanto o líquido quanto a própria cultura. A receita não deve ser alterada excluindo o açúcar, pois sem ele o processo de fermentação não iniciará. Além disso, é obrigatório o uso de louça de vidro estéril. A kombucha caseira pode conter uma pequena quantidade de álcool, formada durante a fermentação natural. Especialistas recomendam que grávidas, mulheres em amamentação e pessoas com imunidade enfraquecida evitem o consumo dessa bebida devido aos riscos potenciais.

Declínio e retorno da tradição

O declínio na popularidade do fungo do chá ocorreu na década de 1990, quando o mercado foi inundado por refrigerantes e sucos prontos. A produção doméstica exigia tempo, disciplina e cuidados regulares com o "hóspede" na jarra. No entanto, a tendência moderna por produtos fermentados e alimentação saudável trouxe a bebida de volta ao cotidiano. A kombucha de hoje é essencialmente o mesmo infuso, embora frequentemente enriquecido com extratos de frutas e especiarias. Apesar da mudança de imagem e embalagem, a base permanece a mesma tecnologia soviética que unia vizinhos e transformava o chá doce comum em um elixir doméstico refrescante.