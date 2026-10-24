Cozimento lento de repolho e carne moída na panela elétrica sem adição de água

O cozimento lento em panela elétrica transforma a combinação simples de repolho e carne moída em um prato suculento, onde a vedação do aparelho permite que os vegetais absorvam todo o caldo da carne, resultando em uma textura macia e sabor concentrado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тушёная капуста

Ingredientes

Esta receita rende 4 porções, com aproximadamente 421 kcal por prato. Para o preparo, são necessários:

700 g de repolho branco

400 g de carne moída

150 g de cebola

120 g de cenoura

40 g de extrato de tomate

20 ml de óleo vegetal

2 dentes de alho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

O processo total leva cerca de 50 minutos. Comece preparando os vegetais: a cebola deve ser cortada em cubos pequenos, a cenoura ralada grosseiramente e o repolho fatiado em tiras ou pequenos quadrados.

Na panela elétrica, selecione a função "Fritura" (ou refogar) e aqueça o óleo. Adicione a cebola e a cenoura, refogando com a tampa aberta por 5 minutos. Acrescente a carne moída e continue cozinhando por mais 10 minutos até que a carne doure levemente, quebrando os grumos com a espátula para que a distribuição fique uniforme.

Incorpore o extrato de tomate, misture bem e aqueça a composição por mais 2 minutos. Em seguida, adicione o repolho fatiado, tempere com sal e pimenta e misture tudo. Um ponto fundamental é não adicionar água: a própria vegetação do repolho liberará a umidade necessária para o cozimento.

Feche a tampa, selecione a função "Ensopado" (ou cozimento lento) e programe por 35 minutos. Ao final do tempo, adicione o alho amassado, misture e mantenha a panela ligada por mais 2 minutos para que o aroma do alho se espalhe pelo prato.

Adaptações

Para alterar o perfil de sabor, o óleo vegetal pode ser substituído por manteiga ou ghee, conferindo uma nota mais cremosa. Caso queira transformar a receita em uma versão de "charutos de repolho preguiçosos", basta adicionar 40 g de arroz redondo cru e lavado logo antes de iniciar a etapa de cozimento lento.