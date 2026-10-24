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Bolo Veludo Branco: estrutura cremosa via interação entre biscoitos, iogurte espesso e refrigeração

Receitas

O bolo "Veludo Branco" demonstra que é possível alcançar uma textura cremosa e sofisticada sem depender de ingredientes caros, como cremes de leite pesados ou queijos nobres. A base da receita reside na interação entre biscoitos simples e iogurte, onde a refrigeração substitui o forno para criar a estrutura do doce.

творожный торт
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
творожный торт

Ingredientes e a escolha da base

Para a montagem, são necessários:

  • 300 g de biscoitos amanteigados;
  • 400 g de iogurte espesso;
  • Leite condensado (opcional, para ajustar a doçura);
  • Chocolate ralado ou bombons picados para a finalização.

O ponto crítico aqui é a consistência do iogurte. Deve-se optar por versões naturais, de baunilha ou creme, desde que sejam genuinamente espessos. Essa densidade é o que garante que as camadas mantenham a forma após a montagem.

Montagem e técnica de camadas

A construção do bolo ocorre em uma forma pequena e profunda, preferencialmente forrada com plástico filme, deixando sobras nas bordas para facilitar a extração posterior.

O processo segue a lógica de alternância:

  1. Base: Espalha-se uma camada fina de iogurte (cerca de 5 mm) no fundo da forma.
  2. Primeira camada: Distribui-se a primeira terça parte dos biscoitos inteiros, cobrindo-os novamente com iogurte.
  3. Camada intermediária: A segunda parte dos biscoitos deve ser quebrada em pedaços pequenos para preencher todos os vãos e espaços vazios, seguida por mais iogurte.
  4. Finalização: A última parte dos biscoitos inteiros é disposta no topo, nivelando a superfície com o restante do iogurte.

Estabilização e serviço

A transformação da textura ocorre no descanso. O bolo deve ser coberto com o plástico filme e levado à geladeira por, no mínimo, 3 horas, embora o resultado ideal seja alcançado após uma noite inteira. Nesse período, o biscoito absorve a umidade do iogurte, amolecendo até adquirir uma consistência semelhante à de um pão de ló delicado.

Para servir, a forma é invertida sobre um prato e o plástico removido. A finalização pode incluir um fio de leite condensado e a raspagem de chocolate ou pedaços de bombons, resultando em um dessert de sabor cremoso e corte limpo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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