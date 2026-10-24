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Brócolis assado em duas etapas com azeitonas cítricas e dupla adição de azeite

Receitas

Brócolis assado com azeitonas, um prato de 50 minutos para quatro pessoas que ganha complexidade graças à junção de dois tipos de azeite e cítricos. A receita, atribuída ao gastronom. ru, destaca a técnica de assamento em duas etapas: primeiro, o vegetal desenvolve uma crosta dourada; depois, os sucos das azeitonas, que contêm pedaços de laranja e limão, penetram nas peças, resultando em cada porção com 248,26 kcal.

Свежая брокколи
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свежая брокколи

Preparação e assamento inicial

Lave o brócolis (800 g) e separe em floretes pequenos. Em uma tigela profunda, misture com 2 colheres de sopa de azeite Borges Classic, sal e pimenta-do-moinho a gosto. Certifique-se de que o óleo cubra uniformemente cada pedaço.

Aqueça o forno a 210 °C. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Distribua o brócolis em camada única e asse por 20 minutos, até que as bordas comecem a dourar.

Incorporação das azeitonas

Retire a assadeira do forno e adicione 110 g de azeitonas Borges com pedaços de laranja e limão. Misture delicadamente para que os sucos cítricos se distribuam pelas peças. Volte a assadeira ao forno por mais 10 minutos, permitindo que o brócolis absorva os aromas e ganhe umidade.

Preparo da finalização

Enquanto o vegetal termina de assar, prepare a mistura de finalização. Pique 4 hastes de salsinha e passe 1 dente de alho pelo espremedor. Em uma pequena vasilha, junte a salsinha, o alho e 0,5 colher de chá de raspas de limão. Acrescente 2 colheres de sopa de azeite Borges Extra Virgin e misture. Neste ponto, o uso do azeite cru garante a manutenção do aroma herbal fresco.

Servir

Retire o brócolis com azeitonas do forno e transfira para um prato de servir. Ainda quente, regue com a mistura de alho e ervas. A combinação da doçura dos cítricos assados nas azeitonas com o sabor intenso do alho fresco e do azeite extra virgem equilibra o resultado final.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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