Mish-mash búlgaro: a salinidade do bryndza elimina a necessidade de sal extra

O mish-mash é um prato clássico da culinária búlgara que combina ovos com vegetais e bryndza ( queijo feta) , transformando-se em uma omelete suculenta. O preparo leva cerca de 20 minutos, tornando-o uma opção prática para uma refeição completa, servida para duas pessoas.

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Ingredientes

Para esta receita, são necessários: 3 ovos, 100 g de tomate, 100 g de pimentão doce, 50 g de cebola, 100 g de bryndza, 1 a 2 colheres de sopa de óleo vegetal, um punhado de salsinha, pimenta-do-reino a gosto e sal, se necessário.

Preparo

Comece cortando a cebola em meias-luas finas ou cubos pequenos e o pimentão em tiras curtas. O tomate deve ser picado em cubos; se estiver muito aquoso, retire parte das sementes e do líquido para evitar que a mistura fique excessivamente úmida.

Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e salteie a cebola por 2 minutos. Adicione o pimentão e cozinhe por mais 4 a 5 minutos, até que os vegetais estejam macios. Junte o tomate e cozinhe sem tampa por cerca de 4 minutos, permitindo que o excesso de umidade evapore.

Desfie o bryndza diretamente na frigideira, junto com a mistura de vegetais, e aqueça por aproximadamente 1 minuto. Bata os ovos levemente com um garfo em um recipiente separado e despeje sobre os vegetais e o queijo.

Cozinhe em fogo baixo ou médio, mexendo com cuidado e constanteza usando uma espátula. O processo deve continuar até que os ovos solidifiquem, mas mantenham uma textura macia e suculenta, sem secar.

Antes de servir, finalize o prato polvilhando salsinha picada. É recomendável consumir o mish-mash imediatamente após o preparo, acompanhado de pão fresco.

Uma observação importante antes de adicionar sal: prove a mistura de vegetais com o bryndza. A salinidade natural do queijo búlgaro é frequentemente suficiente para equilibrar o sabor do prato, tornando o sal extra desnecessário.