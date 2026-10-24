Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Raiz Crescida: o impacto devastador da técnica inadequada
Portugal teve a maior subida de preços da habitação na UE entre 2020 e 2025
Estimativas de reservas de petróleo na Venezuela enfrentam questionamentos de analistas do setor
Vírus Sabiá mutou e escapou de testes PCR padrão, revelam casos fatais no Brasil
Papa Leão XIV: saúde frágil gera controvérsia após anúncio de imunoterapia
Nova estratégia de Daniel Chapo: diplomacia moçambicana prepara mudança radical nas parcerias globais
Você conhece o loiro cogumelo? Uma escolha perfeita para diferentes tons de pele
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique

Kefir na marinada de fígado: veja como o método altera a textura da carne bovina e de frango

Receitas

A principal dificuldade ao preparar fígado — seja ele de frango ou bovino — costuma ser a textura final: o corte tende a secar e endurecer durante a fritura. A solução aqui não é uma técnica complexa de selagem, mas sim um pré-tratamento com kefir. O meio ácido do leite fermentado, aliado à presença de cebolas e especiarias, atua diretamente nas fibras da carne, garantindo que o resultado final mantenha a maciez característica de um churrasco, enquanto desenvolve uma crosta dourada.

куриная печень
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
куриная печень

Componentes e proporções

A receita utiliza 500 g de fígado (de frango ou bovino) como base. Para o marinada e a preparação, são necessários 200 ml de kefir, uma cebola grande, 1 colher de chá de sal, 0,5 colher de chá de pimenta-do-reino preta, 1 colher de chá de páprica e 2 colheres de sopa de óleo vegetal para a fritura.

Processo de preparo

Inicie lavando o fígado em água corrente. É essencial remover todos os filmes, canais biliares e vasos visíveis para evitar amargor e garantir a delicadeza do prato. Corte a carne em pedaços de tamanho apropriado para o consumo. Enquanto isso, descasque a cebola e corte-a em semianéis finos.

Em um recipiente separado, misture o kefir com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica até obter uma mistura homogênea. Junte os pedaços de fígado e a cebola cortada em uma tigela profunda. Regue com a mistura de kefir e especiarias, mexendo bem para assegurar que todos os pedaços estejam envolvidos pelo líquido. Deixe marinando: se for fígado de frango, o tempo necessário é de 30 a 60 minutos.

Para o cozimento, aqueça uma frigideira com o óleo vegetal em fogo médio. Disponha os pedaços de fígado e frite-os por 3 a 4 minutos de cada lado, até que se forme uma crosta dourada.

Pontos de atenção

Se utilizar fígado bovino, que possui estrutura mais densa, o tempo de marinada deve ser estendido para 1,5 a 2 horas. Durante a fritura, o controle do tempo é decisivo: manter o fígado no fogo por tempo excessivo resulta na perda da suculência e no endurecimento da textura. A apresentação final recomenda-se com guarnição de legumes e ervas frescas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Timor-Leste. Os manifestantes esperam autorização para entrar na capital
CPLP
Timor-Leste. Os manifestantes esperam autorização para entrar na capital
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Receitas e Culinária
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Receitas e Culinária
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
Portugal teve a maior subida de preços da habitação na UE entre 2020 e 2025
Estimativas de reservas de petróleo na Venezuela enfrentam questionamentos de analistas do setor
Vírus Sabiá mutou e escapou de testes PCR padrão, revelam casos fatais no Brasil
Papa Leão XIV: saúde frágil gera controvérsia após anúncio de imunoterapia
Nova estratégia de Daniel Chapo: diplomacia moçambicana prepara mudança radical nas parcerias globais
Você conhece o loiro cogumelo? Uma escolha perfeita para diferentes tons de pele
Cortinas antigas: transforme-as em moldes decorativos surpreendentes
CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique
Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.