Kefir na marinada de fígado: veja como o método altera a textura da carne bovina e de frango

A principal dificuldade ao preparar fígado — seja ele de frango ou bovino — costuma ser a textura final: o corte tende a secar e endurecer durante a fritura. A solução aqui não é uma técnica complexa de selagem, mas sim um pré-tratamento com kefir. O meio ácido do leite fermentado, aliado à presença de cebolas e especiarias, atua diretamente nas fibras da carne, garantindo que o resultado final mantenha a maciez característica de um churrasco, enquanto desenvolve uma crosta dourada.

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Componentes e proporções

A receita utiliza 500 g de fígado (de frango ou bovino) como base. Para o marinada e a preparação, são necessários 200 ml de kefir, uma cebola grande, 1 colher de chá de sal, 0,5 colher de chá de pimenta-do-reino preta, 1 colher de chá de páprica e 2 colheres de sopa de óleo vegetal para a fritura.

Processo de preparo

Inicie lavando o fígado em água corrente. É essencial remover todos os filmes, canais biliares e vasos visíveis para evitar amargor e garantir a delicadeza do prato. Corte a carne em pedaços de tamanho apropriado para o consumo. Enquanto isso, descasque a cebola e corte-a em semianéis finos.

Em um recipiente separado, misture o kefir com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica até obter uma mistura homogênea. Junte os pedaços de fígado e a cebola cortada em uma tigela profunda. Regue com a mistura de kefir e especiarias, mexendo bem para assegurar que todos os pedaços estejam envolvidos pelo líquido. Deixe marinando: se for fígado de frango, o tempo necessário é de 30 a 60 minutos.

Para o cozimento, aqueça uma frigideira com o óleo vegetal em fogo médio. Disponha os pedaços de fígado e frite-os por 3 a 4 minutos de cada lado, até que se forme uma crosta dourada.

Pontos de atenção

Se utilizar fígado bovino, que possui estrutura mais densa, o tempo de marinada deve ser estendido para 1,5 a 2 horas. Durante a fritura, o controle do tempo é decisivo: manter o fígado no fogo por tempo excessivo resulta na perda da suculência e no endurecimento da textura. A apresentação final recomenda-se com guarnição de legumes e ervas frescas.