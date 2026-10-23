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Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura

Receitas

A abóbora que funciona como recipiente e acompanhante simultaneamente é uma das maneiras mais diretas de servir um almoço farto. A casca não apenas sustenta o recheio, mas também transfere sua própria umidade para o interior, mantendo a carne e o batata macios enquanto as paredes da abóbora ganham suavidade e doçura.

тыква с начинкой
Photo: commons.wikimedia by Eugene Kim from San Francisco, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
тыква с начинкой

O ponto decisivo do preparo é a cocção em duas etapas. Primeiro, a abóbora é assada sozinha até amaciar; só depois recebe o recheio já refogado. Esse procedimento evita que a carne resseque e que as legumes internas percam a estrutura, transformando-se em um purê.

Ingredientes e preparo

Para quatro porções, escolha uma abóbora de tamanho médio com casca firme. É importante não retirar a polpa até o fundo e as paredes, garantindo que a "panela” de vegetal se mantenha estável e não se desfaça durante o processo.

Os ingredientes necessários são: 1 abóbora, 350 g de carne suína, 300 g de cogumelos shimeji, 2 batatas, 1 cenoura, 1 cebola, sal e temperos a gosto.

Comece refogando a cebola, a cenoura, os cogumelos e a carne suína cortados em cubos pequenos até que estejam cozidos. As batatas devem ser cozidas separadamente e, em seguida, também cortadas em cubos; essa pré-cozida permite que elas se integrem harmoniosamente aos demais ingredientes na etapa final.

Lave a abóbora, corte a "tampa” e remova as sementes e fibras. A abóbora oca vai ao forno preaquecido a 220 graus por 40 minutos.

Quando as paredes estiverem suficientemente macias, retire a abóbora do forno e recheie com a mistura de carne refogada, legumes e batatas cozidas. Retorne ao forno por mais 20 minutos para que os sabores se unam.

Esta receita pode ser adaptada às preferências: a carne suína pode ser substituída por bovina, frango ou peru, e a batata por arroz soltinho ou bulgur. Para adicionar aroma, uma pitada de páprica, alecrim ou tomilho é adequado para o recheio.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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