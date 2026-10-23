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Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos

Receitas

A solyanka com feijão, apresentada por Natalia Kolesnikova (gastronom.ru), é um prato que se define pelo equilíbrio entre a profundidade defumada e a acidez característica. Diferente de sopas mais simples, a força deste prato reside na combinação de carnes curadas com a suavidade do feijão vermelho e a picância dos pepinos em conserva, resultando em uma textura densa e sabor marcante.

Солянка
Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Солянка

A base de sabor e a estrutura

O fundamento da receita são as carnes: 400 g de costelas suínas defumadas e 200 g de salsicha ou presunto defumado. Para a composição, utilizam-se 400 g de feijão vermelho em conserva, 3 pepinos em conserva, 1 cebola, 1 cenoura, 1 batata, 100 g de azeitonas, 1 colher de chá de alcaparras, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 5 grãos de pimenta-da-jamaica e 1 folha de louro. O limão é reservado exclusivamente para a finalização.

O preparo começa com o cozimento das costelas cortadas em 3 litros de água com a folha de louro por 30 minutos, removendo a espuma que sobe à superfície. Embora a solyanka clássica dispense a batata, a inclusão dela logo após a fervura neste preparo confere maior saciedade e corpo ao caldo sem mascarar os sabores principais.

A operação decisiva: o refogado

O elemento que amarra a receita é o refogado concentrado. A cebola e a cenoura são douradas em óleo vegetal por 5 minutos. Em seguida, adicionam-se os pepinos em conserva (sem casca), ralados ou cortados em tiras, e o extrato de tomate. Com um pouco de água ou a própria salmoura dos pepinos, a mistura é cozinhada em fogo médio por mais 5 a 7 minutos. Essa etapa é essencial para criar a base ácido-tomatada que contrabalança a gordura dos defumados.

Enquanto o refogado apura, as costelas são desossadas e picadas, a salsicha é cortada em rodelas e as azeitonas em anéis. O feijão deve ser escorrido para evitar que o líquido da conserva altere a pureza do caldo.

Montagem e finalização

No caldo pronto, incorporam-se as carnes, as azeitonas, as alcaparras e a pimenta-da-jamaica. O refogado é adicionado por último e a sopa deve ferver por mais 10 minutos. A finalização ocorre com a adição de ervas frescas picadas e o ajuste de sal, que deve ser feito com cautela, dado que os embutidos e os pepinos já aportam salgadosidade ao prato.

Após desligar o fogo, a sopa descansa tampada por 10 minutos para que a fusão de sabores se complete. O serviço é feito obrigatoriamente com uma fatia de limão, cujo toque cítrico refresca o paladar e realça a complexidade do conjunto.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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