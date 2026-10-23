Sopa russa Leshy: a combinação quente que vai aquecer seu outono

O outono pede pratos que aqueçam de verdade, e é justamente essa a proposta da sopa russa "Leshy". A combinação de linguiças caçadoras, feijão vermelho e tomate passado cria uma base encorpada, com aroma intenso que vem da defumação e das ervas, sem exigir técnicas complexas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с чечевицей, картофелем и мясом

A lista de ingredientes é direta: 300 g de linguiças caçadoras, 300 g de feijão vermelho em conserva, 5 batatas, 1 cebola, 1 cenoura, 400 g de tomate passado, 1 colher de chá de ervas italianas, 1 colher de sopa de azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto, além de salsinha fresca para finalizar.

O preparo

Comece cortando as linguiças em rodelas, as batatas em cubos, a cebola em pedaços pequenos e a cenoura em tiras finas. Em uma panela, coloque as batatas, cubra com 1,2 litro de água e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo médio, após ferver.

Enquanto isso, aqueça o azeite em uma frigideira. Junte a cebola e a cenoura e refogue por cerca de 5 minutos, até ficarem douradas e macias. Acrescente as rodelas de linguiça e deixe dourar por alguns minutos até formarem uma crosta leve. Verta o tomate passado sobre os ingredientes e cozinhe por mais 5 minutos, até a mistura engrossar e escurecer.

Volte para a panela das batatas: adicione o feijão escorrido e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, despeje a mistura de tomate, legumes e linguiças. Misture bem e deixe tudo ferver juntos por mais 10 minutos. Fora do fogo, tempere com as ervas italianas, sal e pimenta-do-reino.

Sirva bem quente, coberto com salsinha fresca. Se a textura parecer densa demais para o seu paladar, ajuste diretamente no prato com um pouco de água quente antes de consumir.