A bebida que surpreendeu os fãs de Harry Potter: como um simples encontro virou moda

O encontro da abóbora assada com o sorvete de baunilha e o suco de laranja resulta em uma bebida densa que se situa entre um suco espesso e um sobremesa completa. Inspirado na atmosfera de Harry Potter, o preparo aposta na combinação de frutas e especiarias para criar uma textura aveludada, marcada pelos aromas de cardamomo e canela.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коктейль с корицей и тыквой

Preparo da base e ingredientes

Para começar, a abóbora precisa passar pelo forno. Pré-aqueça a temperatura a 180 °C. Remova a casca e as sementes, cortando a polpa em cubos de aproximadamente 2 cm. Envolva esses cubos firmemente em papel alumínio, disponha em uma assadeira e coloque no nível médio do forno por 20 minutos. A indicação de ponto é visual e tátil: os pedaços devem ceder facilmente à pressão de um garfo. Após o tempo de forno, retire da assaadeira e deixe a abóbora esfriar até atingir a temperatura ambiente.

Enquanto a abóbora assa, organize os demais componentes. O sorvete de baunilha (150 g) deve sair do congelador antes do momento de uso para amolecer ligeiramente; essa mudança de estado físico facilita a homogeneização da mistura. Descasque uma banana e quebre-a em pedaços grandes com as mãos.

Blendagem e finalização

No copo do liquidificador, junte a abóbora assada já fria, os pedaços de banana e o sorvete amolecido. Adicione 150 ml de suco de laranja gelado e uma pitada de cardamomo moído. Ligue o aparelho na velocidade máxima e processe a mistura por cerca de 1,5 minuto, até que a textura fique lisa e uniforme, sem grumos.

Para servir, distribua a bebida em copos altos de vidro. Adicione duas colheres de sopa de creme de chantilly por porção. Utilize uma peneira fina para polvilhar canela moída sobre o creme. O preparo total, incluindo o tempo de forno, leva aproximadamente 40 minutos. A recomendação é consumir imediatamente após a montagem, preservando a textura aerada e a temperatura ideal da bebida.