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Molho de cogumelos: o umami como amplificador de sabor para pratos simples

Receitas

O molho de cogumelos é a forma mais direta de elevar um jantar comum ao nível de uma refeição de restaurante. Ele atua como um amplificador de sabor: traz suculência a um peito de frango seco, revitaliza um purê de dias anteriores ou completa um peixe branco simples. O segredo reside no umami — aquele quinto sabor que confere profundidade e saturação aos cogumelos.

Соус с грибами
Photo: commons.wikimedia.org by Par Antoine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Соус с грибами

Opções clássicas à base de creme

Para um molho versátil, adequado tanto para massas quanto para carnes, os cogumelos champignon e o creme de leite funcionam em harmonia. Para adicionar volume ao paladar, vale a pena incluir uma bebida branca seca (como Sauvignon Blanc ou Riesling) e uma pitada de açúcar de confeiteiro no final do preparo.

Para o molho cremoso de champignons, sirva 4 pessoas com 200 g de cogumelos, 120 ml de creme de leite (22%), 100 g de cebola, 30 g de manteiga, 2 dentes de alho e um ramo de tomilho. Refogue a cebola e o alho na manteiga até ficarem macios, adicione os cogumelos e cozinhe por 10 a 12 minutos, sem sal. Por último, adicione as folhas de tomilho, despeje o creme, tempere com sal e pimenta e leve até o ponto de fervura. Para uma textura uniforme, bata a mistura com um mixer de imersão.

Para ocasiões mais formais, o molho de cogumelos brancos é a escolha ideal, complementando perfeitamente um bife ou servindo como recheio para uma quiche. Use 150 g de cogumelos brancos, 250 ml de creme de leite (22%), 100 g de manteiga, 1 cebola, 2 dentes de alho e salsinha. Refogue a cebola e o alho, adicione os cogumelos e reduza o líquido até dourar. Despeje o creme de leite em temperatura ambiente, leve à fervura e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Adicione a salsinha ao final e deixe repousar com a panela tampada por 5 a 10 minutos.

Molhos encorpados e guisados

Quando a refeição pede algo mais substantivo, a sour cream (sметана) ou o queijo são as melhores opções. A regra principal para o uso de sour cream é retirá-la da geladeira 40 minutos antes do preparo; caso contrário, ela pode talhar ao ser aquecida.

Para o guisado com sour cream e champignons, utilize 350 g de cogumelos, 150 g de cebola, 100 g de cenoura, 70 ml de sour cream gorda (18%) e uma colher de sopa de farinha. Refogue os cogumelos separadamente, depois a cebola com a cenoura, e junte os dois. Para o espessante, dissolva a farinha em 400 ml de água e adicione à panela coando por uma peneira. Após ferver, incorpore a sour cream e cozinhe sem tampa por mais 10 minutos. O molho resultante é espesso e combina muito bem com arroz ou massas.

O molho de queijo com leite pode servir como molhinho para legumes ou como pasta para pães. Necessário: 200 g de champignons, 300 ml de leite, 1 cebola, 2 dentes de alho, 50 g de parmesão ralado e 1,5 colher de sopa de farinha. Refogue os cogumelos com a cebola e o alho, polvilhe a farinha (aquecendo por um minuto) e adicione o leite em fio. Cozinhe até engrossar por 5 a 7 minutos e misture o parmesão apenas ao final.

Variantes especiais: de peixes a geleias

Os cogumelos não servem apenas de base para molhos salgados, mas também para acompanhamentos refinados. Por exemplo, os cogumelos namus em conserva, combinados com shoyu, mirin e pimenta de Sichuan, criam um toque asiático leve que não sobrepõe o sabor do peixe branco.

Para quem busca experimentos gastronômicos, a geleia de cogumelos é uma opção distinta, perfeita para acompanhar tábuas de queijo e vinho branco. Uma quilha de cogumelos de amarela é coberta com um quilo de açúcar por 8 horas, depois cozida por 10 minutos, adicionando-se 400 g de maçãs ácidas e cozinhar até ficar espessa. O toque final é o suco de limão, baunilha e dois pauzinhos de canela. Após triturar com um liquidificador, obtém-se uma massa espessa com pedaços de cogumelos, que pode ser armazenada em potes esterilizados.

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