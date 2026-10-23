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Costelinhas de porco assadas com geleia de cereja: o contraste entre doçura, páprica e canela

Receitas

Costelinhas de porco assadas ganham uma profundidade distinta quando a doçura da geleia de cereja encontra a picância da páprica e o calor da canela. Essa combinação cria um contraste agridoce que realça o sabor da carne, enquanto a técnica de cozimento lento garante a textura macia que se solta do osso.

Рёбрышки на гриле с ягодным соусом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рёбрышки на гриле с ягодным соусом

A base do sabor e a preparação

Para preparar seis porções, são necessários 1,3 kg de costelinhas de porco. O equilíbrio do tempero é construído com 100 g de ketchup, 100 g de geleia de cereja, 4 colheres (sopa) de molho shoyu e 50 ml de conhaque. Para a camada aromática, utilizam-se 1 colher (chá) de páprica doce, 1 colher (chá) de sal e 0,5 colher (chá) cada de alho em pó, pimenta-do-reino moída e canela.

O processo começa com a carne seca, disposta em uma assadeira. Após pré-aquecer o forno a 160°C, a carne é pincelada com a mistura de marinada (sem o suco de limão neste momento) e regada com o restante do molho. Caso as costelinhas tenham pouca gordura natural, recomenda-se adicionar de 3 a 4 colheres (sopa) de água no fundo da assadeira para evitar que os sucos da carne queimem durante o longo tempo de exposição ao calor.

O cozimento lento e a caramelização final

A assadeira deve ser vedada firmemente com papel alumínio e levada ao forno por 2,5 horas. Essa temperatura moderada é a operação decisiva para a maciez da fibra. Ao retirar a carne, o líquido acumulado na bandeja é transferido para uma panela e reduzido em fogo baixo até se transformar em um molho espesso, concentrando a essência da cereja e dos temperos.

Para finalizar, as costelinhas são colocadas em uma superfície limpa, regadas com 2 colheres (sopa) de suco de limão — que serve para equilibrar a doçura da geleia — e cobertas com a redução do molho. O forno é elevado para 200°C e a carne assa por mais 10 minutos. Esse choque térmico carameliza a camada externa, resultando em uma crosta brilhante e crocante. É fundamental monitorar o tempo para que o açúcar do ketchup e da geleia não queime. O prato é servido cortado em porções de duas costelas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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