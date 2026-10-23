Almôndegas italianas: estrutura de carne sem grãos e finalização cremosa com vinho tinto e leite

A verdadeira almôndega italiana distancia-se da versão comum com arroz e molho de tomate denso. Aqui, a estrutura é definida por uma massa de carne bovina sem grãos, onde a suculência é garantida pela combinação de pão embebido em leite e queijo ralado incorporado diretamente à carne.
O diferencial deste prato reside na finalização: a cocção ocorre em uma mistura de vinho tinto seco e leite. Essa operação cria uma textura cremosa com um retrogosto levemente adstringente, que equilibra a gordura da carne.
Ingredientes (4 porções):
— 500g de carne bovina moída
— 100g de miolo de pão branco (sem casca)
— 2,5 copos de leite
— 1 copo de vinho tinto seco
— 4 colheres (sopa) de queijo ralado
— 1 ovo
— 1 cebola picada
— 1 dente de alho picado
— 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
— 1 colher (sopa) de óleo vegetal
— 1 colher (sopa) de ervas frescas picadas
— Sal e pimenta-do-reino a gosto
O processo é ágil, levando cerca de 20 minutos. Comece hidratando o miolo do pão em meio copo de leite até que amoleça completamente.
Em um recipiente, misture a carne moída, o pão hidratado, a cebola, o alho, o ovo, as ervas e metade do queijo ralado (2 colheres). Tempere com sal e pimenta e amasse bem a mistura.
Modele pequenas bolas e passe cada uma levemente na farinha de trigo — esse gesto sela o suco interno da carne e auxilia na espessura do molho. Frite as almôndegas no óleo quente por aproximadamente 2 minutos de cada lado até dourarem.
Com a carne dourada, despeje o copo de vinho tinto na frigideira e deixe o álcool evaporar por um minuto. Adicione os dois copos de leite restantes e cozinhe, sem tampa, por cerca de 10 minutos, virando as almôndegas ocasionalmente para que absorvam o líquido. Finalize polvilhando o restante do queijo antes de servir.
Para valorizar o molho cremoso, a polenta ou fatias de pão fresco com casca crocante são escolhas mais adequadas do que a massa. A adição de azeitonas no prato final traz uma nota salgada que harmoniza com a base de vinho e leite.
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