Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Almôndegas italianas: estrutura de carne sem grãos e finalização cremosa com vinho tinto e leite

Receitas

A verdadeira almôndega italiana distancia-se da versão comum com arroz e molho de tomate denso. Aqui, a estrutura é definida por uma massa de carne bovina sem grãos, onde a suculência é garantida pela combinação de pão embebido em leite e queijo ralado incorporado diretamente à carne.

Тефтели из говядины на пару
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тефтели из говядины на пару

A técnica do molho de vinho e leite

O diferencial deste prato reside na finalização: a cocção ocorre em uma mistura de vinho tinto seco e leite. Essa operação cria uma textura cremosa com um retrogosto levemente adstringente, que equilibra a gordura da carne.

Ingredientes (4 porções):
— 500g de carne bovina moída
— 100g de miolo de pão branco (sem casca)
— 2,5 copos de leite
— 1 copo de vinho tinto seco
— 4 colheres (sopa) de queijo ralado
— 1 ovo
— 1 cebola picada
— 1 dente de alho picado
— 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
— 1 colher (sopa) de óleo vegetal
— 1 colher (sopa) de ervas frescas picadas
— Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

O processo é ágil, levando cerca de 20 minutos. Comece hidratando o miolo do pão em meio copo de leite até que amoleça completamente.

Em um recipiente, misture a carne moída, o pão hidratado, a cebola, o alho, o ovo, as ervas e metade do queijo ralado (2 colheres). Tempere com sal e pimenta e amasse bem a mistura.

Modele pequenas bolas e passe cada uma levemente na farinha de trigo — esse gesto sela o suco interno da carne e auxilia na espessura do molho. Frite as almôndegas no óleo quente por aproximadamente 2 minutos de cada lado até dourarem.

Com a carne dourada, despeje o copo de vinho tinto na frigideira e deixe o álcool evaporar por um minuto. Adicione os dois copos de leite restantes e cozinhe, sem tampa, por cerca de 10 minutos, virando as almôndegas ocasionalmente para que absorvam o líquido. Finalize polvilhando o restante do queijo antes de servir.

Sugestões de Acompanhamento

Para valorizar o molho cremoso, a polenta ou fatias de pão fresco com casca crocante são escolhas mais adequadas do que a massa. A adição de azeitonas no prato final traz uma nota salgada que harmoniza com a base de vinho e leite.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Mulher
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
Portugal
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos Creator Fragilidade oculta na União Europeia: dados revelam o impacto devastador nas famílias vulneráveis Petr Ermilin Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo Olesya Kireeva
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
últimos materiais
O isolamento do Ural que transformou a palavra em música
Molho de cogumelos: o umami como amplificador de sabor para pratos simples
A era da direção sem olhares na estrada: tecnologia da General Motors redefinirá a mobilidade em 2028
Casas invisíveis em Sevastopol: a batalha jurídica que condena centenas de famílias ao isolamento
Almôndegas italianas: estrutura de carne sem grãos e finalização cremosa com vinho tinto e leite
Cloud Lips: a técnica do contorno esfumado que substitui a linha precisa por degradê orgânico
Dormir muito e acordar cansado é sintoma, não doença
Mistura de cinzas, dolomita e farinha de ossos: proporção técnica para repor minerais no solo
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Como limpar filtros de coifa sem danificar o alumínio
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.