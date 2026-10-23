Surpreenda-se: como a galantina de frango se tornou a nova sensação das festas

A galantina de frango transforma a estrutura da ave em um suporte para recheios complexos, resultando em fatias firmes e uniformes que não se desfazem no corte. O ponto central desta técnica não é apenas o cozimento, mas a compactação pós-forno: a aplicação de um peso sobre a carne resfriada elimina espaços vazios e estabiliza a textura, tornando a apresentação precisa e a execução prática para eventos.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная куриная грудка

A estrutura do recheio e a montagem

O núcleo do prato é composto por panquecas finas que funcionam como barreiras internas. Sobre elas, são dispostas camadas de farse frango (carne retirada dos ossos), cogumelos refogados com cebola e queijo ralado. Ao enrolar as panquecas em tubos apertados, cria-se uma unidade estrutural que, posteriormente, é inserida dentro da pele do frango, removida inteiramente como se fosse uma meia.

Para a farça, a cebola é refogada até amolecer e os cogumelos são cozidos até a evaporação total da água e o leve douramento. A mistura é ligada com ovo, sal e pimenta. O equilíbrio da umidade é crucial: a massa deve ser suculenta, porém firme o suficiente para não vazar durante a dobra da panqueca.

Execução técnica e cozimento

A preparação da ave exige a remoção cuidadosa da pele, com o corte de tendões e a retirada da extremidade caudal. As asas e coxas são recolhidas para dentro ou removidas, garantindo que a carcaça mantenha um formato compacto. A pele é temperada com sal e pimenta em ambos os lados.

Após preencher a pele com os rolos de panqueca, a abertura do pescoço e do ventre é selada com palitos ou costurada. A superfície é pincelada com sour cream (smetana) ou maionese com alho. O cozimento ocorre em forno preaquecido a 180°C por 60 a 80 minutos. Um detalhe técnico essencial são os pequenos furos feitos na pele com um palito, que evitam que a pressão do vapor rompa a membrana externa durante a expansão térmica.

O mecanismo de compactação

A etapa decisiva acontece após a retirada do forno. A galantina não deve ser fatiada quente. O processo de resfriamento é seguido pela aplicação de pressão: a ave é colocada com o peito para cima, coberta por um prato plano e um peso substancial. Esta compressão deve ser mantida sob refrigeração por 4 a 5 horas, ou durante toda a noite.

Este método de compressão a frio é o que garante que a carne e o recheio se fundam em uma massa homogênea. Somente após esse período a peça é liberada e cortada transversalmente em fatias de 1,5 a 2 cm, resultando em cortes limpos e visualmente alinhados, podendo ser servida fria ou levemente aquecida.