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Armazenar ervas frescas em água no caule prolonga a vida útil

Receitas

Ervas frescas como salsa, endro e manjericão perdem a vivacidade rapidamente, muitas vezes devido a erros simples no armazenamento doméstico. Para manter a crocância das folhas e a intensidade do aroma por mais tempo, o foco deve estar no controle da umidade e na preservação da estrutura do caule.

Заготовки для травяного чая
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заготовки для травяного чая

A questão da lavagem precoce

Lavar as ervas imediatamente após a compra é um erro comum. Embora a água remova a poeira, as gotículas que permanecem na superfície das folhas criam um ambiente propício para a deterioração e o apodrecimento, especialmente em ramos delicados. O ideal é levar as ervas à geladeira secas e lavá-las apenas no momento do preparo. Caso a lavagem imediata seja necessária, é indispensável secar todo o maço rigorosamente com papel toalha antes de guardá-lo.

A preservação dos caules

Cortar os caules para que o maço caiba melhor em recipientes ou prateleiras acelera a perda de água interna da planta, já que os cortes expostos funcionam como portas de saída para a hidratação. Para quem opta por armazenar em sacos, a recomendação é manter os caules intactos. A única intervenção necessária é a remoção de folhas amareladas ou galhos já danificados, evitando que a deterioração se espalhe para as partes saudáveis.

O método do buquê vs. sacos plásticos

Embora o saco plástico seja a solução padrão, as ervas respondem melhor quando podem continuar absorvendo água pelos caules. A técnica mais eficiente é tratá-las como um buquê: colocar o maço em um copo ou recipiente com água limpa, garantindo que apenas as extremidades dos caules estejam submersas e que as folhas permaneçam secas. Esse método, quando mantido sob refrigeração, prolonga significativamente a vida útil e a qualidade sensorial das ervas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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