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Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas

Receitas

O Medovik é um bolo de estrutura complexa, onde a interação entre o mel, a soda e a temperatura define a textura final das camadas. Diferente de versões simplificadas, esta receita intensifica a identidade do mel ao integrá-lo tanto na massa quanto no creme, equilibrando a densidade do açúcar com a acidez do limão e da nata.

медовик
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A Reação Química e a Estrutura da Massa

A etapa decisiva para a aeração e a cor do bolo ocorre no banho-maria. A base, composta por 2 ovos, 100g de açúcar e raspas de limão, deve ser batida até atingir um estado claro e volumoso. A adição de 100g de manteiga em cubos e 100g de mel requer aquecimento constante e meximento com batedor para evitar grumos e garantir a homogeneidade da emulsão.

O ponto crítico de transformação acontece com a inserção de 0,33 colher de chá de sal e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio na mistura quente. A reação química imediata provoca a espumação e a expansão da massa, o que é essencial para que as camadas não fiquem excessivamente densas. A estrutura é finalizada com a incorporação gradual de 350g de farinha de trigo, resultando em uma massa que exige resfriamento em temperatura ambiente e, posteriormente, refrigeração por 1 hora para estabilização das gorduras.

Execução Técnica e Montagem

Para garantir a uniformidade, a massa deve ser distribuída em discos de 22-23 cm com aproximadamente 3 mm de espessura sobre papel pergaminho. A cocção é rápida: 5 a 7 minutos a 170 °C até atingir a cor dourada. A precisão na espessura é o que permite a absorção eficiente do creme sem que o bolo colapse ou permaneça seco.

O creme, responsável pela hidratação dos discos, utiliza 700g de nata (40% de gordura), que deve estar muito gelada para garantir a estabilidade ao ser batida. A adição de 100g de mel (preferencialmente cristalizado) e 2 colheres de sopa de suco de limão confere a acidez necessária para cortar a doçura excessiva.

Finalização e Tempo de Maturação

A montagem alterna discos e camadas de creme, finalizando com a cobertura total do bolo e a aplicação de farelos de massa (obtidos a partir de um disco triturado). O processo de maturação é rigoroso: 2 horas em temperatura ambiente seguidas de, no mínimo, 5 horas de refrigeração, totalizando um período de proprogação de 8 horas. Este tempo é indispensável para que a umidade do creme penetre nas fibras da massa, transformando a resistência do disco assado em uma textura macia e fundente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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