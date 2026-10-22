Arroz frito em uma panela com arroz de véspera mantém grãos soltos

Jantar completo não precisa de horas de trabalho na cozinha. Com arroz cozido de um dia anterior, é possível montar um prato de inspiração asiática em uma única panela, unindo proteína, vegetais e ovos em um processo curto e direto.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареный рис с мясом и овощами

A combinação de 400 g de arroz, 250 g de filé de frango, 200 g de legumes congelados, dois ovos, 30 ml de molho de soja, 20 ml de óleo vegetal e cerca de 5 g de alho (1 a 2 dentes) sustenta essa estrutura. O segredo da textura reside no uso do arroz resfriado: ao passar a noite na geladeira, os grãos perdem o excesso de umidade e resistem à agregação durante o refogado, mantendo-se soltos.

Execução

Comece cortando o frango em pedaços pequenos. Aqueça a panela com o óleo e doure a carne até que esteja cozida por dentro e com uma leve crosta dourada. Junte então os legumes congelados e o alho picado ou espremido, mexendo por 4 a 5 minutos, o tempo necessário para que os vegetais amoleçam.

Para os ovos, faça espaço no centro da panela, empurrando o frango e os legumes para as bordas. Despeje os ovos já batidos nessa área aberta. Mexa continuamente com uma espátula até que a proteína coagule em fios fofos, incorporando-os ao restante da mistura.

Finalmente, adicione o arroz resfriado e o molho de soja. Misture bem para que o condimento cubra todos os ingredientes uniformemente e deixe o conjunto aquecer por mais alguns minutos. O resultado é um prato coeso, onde o arroz mantém sua individualidade e o sabor do molho de soja se distribui sem diluir as texturas dos componentes.