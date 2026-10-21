Lagman de carne moída: uma revolução na cozinha prática

O lagman com carne moída é uma adaptação prática do prato tradicional da Ásia Central. A substituição dos pedaços de carne por carne moída elimina a necessidade de um cozimento prolongado, permitindo que a vadja - o molho denso de carne e vegetais — mantenha a consistência rica e aromática em um tempo reduzido, ideal para um jantar caseiro.
A base do sabor está na sequência da selagem dos ingredientes e no uso das especiarias para realçar a carne.
Comece cortando a batata, a cenoura, a cebola e o pimentão em cubos uniformes de tamanho médio. Pique o alho finamente ou utilize um espremedor.
Em um caldeirão ou frigideira funda de fundo grosso, aqueça o óleo e refogue a carne moída em fogo alto por 5 a 7 minutos, quebrando os grumos com a espátula para que a carne fique solta e dourada. Adicione a cebola, reduza para fogo médio e refogue por mais 4 minutos.
Acrescente a cenoura, a batata e o pimentão. Refogue a mistura por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Incorpore o extrato de tomate e as especiarias (cominho, coentro e páprica), misturando bem para distribuir os sabores.
Despeje o caldo de galinha, tempere com sal e pimenta e leve ao fogo. Assim que ferver, reduza a chama e cozinhe até que as batatas estejam macias. Finalize adicionando o alho picado.
Enquanto o molho apura, cozinhe o macarrão de ovo em água salgada seguindo as instruções da embalagem e escorra.
Para servir, coloque o macarrão em pratos fundos e cubra generosamente com a vadja quente. Finalize com cheiro-verde picado.
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