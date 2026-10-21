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Lagman de carne moída: uma revolução na cozinha prática

Receitas

O lagman com carne moída é uma adaptação prática do prato tradicional da Ásia Central. A substituição dos pedaços de carne por carne moída elimina a necessidade de um cozimento prolongado, permitindo que a vadja - o molho denso de carne e vegetais — mantenha a consistência rica e aromática em um tempo reduzido, ideal para um jantar caseiro.

Жареный лагман с говядиной
Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареный лагман с говядиной

Ingredientes

  • 400 g de carne moída de vaca
  • 400 g de macarrão de ovo
  • 300 g de batata
  • 120 g de cenoura
  • 100 g de cebola
  • 1 pimentão vermelho
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 3 dentes de alho
  • 1 litro de caldo de galinha
  • 3 colheres de sopa de óleo vegetal
  • Especiarias: 0,5 colher de chá de cominho (sementes), 0,5 colher de chá de coentro moído, 0,5 colher de chá de páprica doce, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Cheiro-verde a gosto (para finalizar)

Preparo

A base do sabor está na sequência da selagem dos ingredientes e no uso das especiarias para realçar a carne.

Comece cortando a batata, a cenoura, a cebola e o pimentão em cubos uniformes de tamanho médio. Pique o alho finamente ou utilize um espremedor.

Em um caldeirão ou frigideira funda de fundo grosso, aqueça o óleo e refogue a carne moída em fogo alto por 5 a 7 minutos, quebrando os grumos com a espátula para que a carne fique solta e dourada. Adicione a cebola, reduza para fogo médio e refogue por mais 4 minutos.

Acrescente a cenoura, a batata e o pimentão. Refogue a mistura por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Incorpore o extrato de tomate e as especiarias (cominho, coentro e páprica), misturando bem para distribuir os sabores.

Despeje o caldo de galinha, tempere com sal e pimenta e leve ao fogo. Assim que ferver, reduza a chama e cozinhe até que as batatas estejam macias. Finalize adicionando o alho picado.

Enquanto o molho apura, cozinhe o macarrão de ovo em água salgada seguindo as instruções da embalagem e escorra.

Para servir, coloque o macarrão em pratos fundos e cubra generosamente com a vadja quente. Finalize com cheiro-verde picado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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