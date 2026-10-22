Macarrão com carne moída em panela única: massa cozinhar no molho com creme e queijo em 15 minutos

A combinação de macarrão com carne moída ganha uma textura diferente quando abandonamos a fervura da massa em água e optamos pelo cozimento em uma única panela. Ao cozinhar a massa diretamente no molho de carne, creme de leite e queijo, o amido é retido no conjunto, resultando em uma cremosidade que impregna cada pedaço da pasta.
Comece aquecendo o óleo em uma frigideira e refogue a cebola picada com a carne moída. Durante a fritura, é importante quebrar os grumos da carne com a espátula até que esteja cozida. Tempere com sal e pimenta.
Adicione o macarrão seco diretamente à carne, sem a necessidade de cozimento prévio. Em seguida, despeje a água (ou o caldo) e o creme de leite.
Tampe a frigideira, reduza o fogo para a temperatura mínima e cozinhe por 12 a 15 minutos. Mexa ocasionalmente para evitar que a massa grude no fundo e garantir que o molho seja distribuído uniformemente.
Com a massa macia, incorpore o queijo duro ralado e misture bem até que ele derreta e se integre ao molho.
O tempo de cozimento pode variar conforme o tipo e o formato do macarrão; por isso, a verificação do ponto da massa ao final do processo é essencial. Caso o molho engrosse excessivamente enquanto a massa ainda estiver dura, adicione um pouco de água quente para ajustar a consistência.
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