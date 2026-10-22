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Macarrão com carne moída em panela única: massa cozinhar no molho com creme e queijo em 15 minutos

Receitas

A combinação de macarrão com carne moída ganha uma textura diferente quando abandonamos a fervura da massa em água e optamos pelo cozimento em uma única panela. Ao cozinhar a massa diretamente no molho de carne, creme de leite e queijo, o amido é retido no conjunto, resultando em uma cremosidade que impregna cada pedaço da pasta.

Сырный соус
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Сырный соус

Ingredientes

  • 250 g de macarrão
  • 300 g de carne moída de bovino
  • 100 g de cebola
  • 200 ml de creme de leite (20% de gordura)
  • 350 ml de água ou caldo
  • 100 g de queijo duro
  • Óleo vegetal, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Comece aquecendo o óleo em uma frigideira e refogue a cebola picada com a carne moída. Durante a fritura, é importante quebrar os grumos da carne com a espátula até que esteja cozida. Tempere com sal e pimenta.

Adicione o macarrão seco diretamente à carne, sem a necessidade de cozimento prévio. Em seguida, despeje a água (ou o caldo) e o creme de leite.

Tampe a frigideira, reduza o fogo para a temperatura mínima e cozinhe por 12 a 15 minutos. Mexa ocasionalmente para evitar que a massa grude no fundo e garantir que o molho seja distribuído uniformemente.

Com a massa macia, incorpore o queijo duro ralado e misture bem até que ele derreta e se integre ao molho.

Observações técnicas

O tempo de cozimento pode variar conforme o tipo e o formato do macarrão; por isso, a verificação do ponto da massa ao final do processo é essencial. Caso o molho engrosse excessivamente enquanto a massa ainda estiver dura, adicione um pouco de água quente para ajustar a consistência.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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