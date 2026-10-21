Peito de frango assado em papel manteiga: técnica selada e repouso para textura úmida e fatiável

Batedeira, papel manteiga e cinco minutos de atenção: essa é a estrutura de uma receita que resolve a questão do refeitório sem exigir um chef na cozinha. O resultado é uma peito de frango assado que, ao contrário do convencional, sai úmido, fibroso e pronto para ser fatiado finamente. Não se trata de uma imitação de embutidos, mas de uma carne preparada com uma lógica que preserva sua própria suculência. O detalhe que muda o preparo não está nos ingredientes — azeite, páprica, alho, pimenta — mas no método de cocção selado e no tempo de repouso.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная куриная грудка

A técnica do papel manteiga

O ponto de partida é o marinado simples: 500 g de peito de frango, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá de páprica, 2 dentes de alho espremidos e pimenta-do-reino a gosto. Essa mistura é aplicada diretamente sobre a carne, que deve descansar na geladeira por uma a duas horas. O objetivo não é apenas aromatizar, mas permitir que a proteína absorva a umidade da gordura e das especiarias antes do calor.

Aqui entra o mecanismo central da receita: o envolvimento no papel manteiga. Antes de levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, a peça é dobrada com cuidado, formando um pacote fechado. Essa barreira física impede que o vapor escape prematuramente. Durante os 30 minutos de assamento, o próprio suco do frango cria um ambiente de cozinhar a vapor dentro do seu próprio pacote. É uma técnica que exige precisão na dobras, mas dispensa o controle de temperatura interna ou a virada da carne.

O gesto final é o que define a textura. Ao retirar do forno, a instrução é clara: não abrir o pacote imediatamente. O frango deve esfriar completamente dentro do papel manteiga. Esse período de descanso, muitas vezes ignorado em receitas rápidas, é o momento em que as fibras relaxam e redistribuem a umidade retida. É o que permite, depois, cortar a carne em fatias finas e uniformes, sem que ela se despedace ou pareça seca. O resultado é uma preparação que serve para sanduíches da manhã, saladas ou como petisco autônomo, mantendo a carne macia graças à sua própria gordura e ao vapor controlado.