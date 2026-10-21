Rolo de cottage cheese Nezhanka: sobremesa caseira com maçãs e nozes

O rolo de cottage cheese "Nezhanka” é uma sobremesa doméstica cuja estrutura depende da interação entre uma massa úmida, à base de queijo frescal, e uma recheio de maçãs e nozes. A ausência de fermentos e a adição de 300 g de queijo garantem uma textura macia, enquanto a precisão na montagem determina a integridade final do assado.

Photo: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные рулетики с сахаром

Composição e proporções

A massa exige 300 g de cottage cheese, 2 ovos, 100 g de açúcar, 200 g de farinha, 1 colher de chá de fermento químico em pó e uma pitada de sal. Para o recheio, utilizam-se 3 maçãs, 50 g de nozes trituradas, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela. Esses ingredientes definem a base viscosa que suportará o peso da fruta sem colapsar.

O ponto da massa e a montagem

A etapa decisiva ocorre após a peneiração do queijo, que busca uma homogeneidade total. Ao combinar os ovos, o açúcar e o sal, cria-se uma mistura líquida; a incorporação da farinha (pré-misturada com o fermento) deve resultar em um massa suave e maleável, não elástica. Essa característica física é o que permite a rolagem sem resistência excessiva.

O recheio consiste em maçãs raladas — que não devem ser espremidas excessivamente, para que o suco remanescente hidrate a massa internamente durante o cozimento — misturadas às nozes, açúcar e canela. A distribuição uniforme sobre o retângulo de massa é crítica: o rolo deve ser enrolado de forma compacta e as extremidades precisam ser seladas com rigor para evitar vazamentos de líquido no forno.

Temperatura e sinal de preparo

O rolo é posicionado na assadeira forrada com papel manteiga, sempre com a emenda para baixo. Essa orientação estrutural é essencial para manter a forma rectangular e impedir a desfação. A cocção em forno preaquecido a 180 °C, por 30 a 35 minutos, culmina quando a superfície atinge uma tonalidade dourada. O resfriamento completo antes do corte é necessário para que a estrutura firme o suficiente para suportar a faca sem se desfazer.