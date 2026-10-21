Peixe na airfryer: tecnicamente superior à fritura tradicional?

Bolinhos de peixe branco preparados na airfryer combinam a crocância externa com a suculência interna, resultado do fluxo de ar quente que sela a superfície rapidamente e retém a umidade e o queijo derretido no interior. Esta técnica elimina a necessidade de fritura convencional e reduz o risco de ressecar a carne delicada do peixe.
Para quatro porções, a receita utiliza:
O filé de peixe deve ser descongelado lentamente na geladeira, cortado em pedaços grandes e processado no moedor de carne. A cebola pode ser moída ou picada finamente, e o endro deve ser picado. Para garantir a textura macia, o miolo do pão é demolhado no leite frio por 10 a 15 minutos, espremido e adicionado ao peixe.
À mistura, acrescentam-se o ovo e a farinha de trigo, mexendo bem. Por fim, incorporam-se o queijo ralado, o endro, o sal e a pimenta. É essencial deixar a massa descansar para que a farinha hidrate, garantindo que os bolinhos mantenham a forma durante o preparo.
Com o aparelho pré-aquecido a 180 °C, moldam-se os bolinhos, pincelando cada um com óleo vegetal. Eles devem ser dispostos na grade com espaço entre si.
O processo ocorre em duas etapas:
Para intensificar a cor dourada, a temperatura pode ser elevada para 200 °C nos três minutos finais. Caso prefira uma crosta mais densa, é possível empanar os bolinhos em farinha ou farinha de rosca, aplicando óleo em ambos os lados antes de levar ao aparelho.
Se utilizar versões congeladas, a massa deve ser colocada na grade sem descongelar: fritar a 180 °C por 10 a 12 minutos de um lado, virar e finalizar o cozimento.
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