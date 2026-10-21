Peixe na airfryer: tecnicamente superior à fritura tradicional?

Bolinhos de peixe branco preparados na airfryer combinam a crocância externa com a suculência interna, resultado do fluxo de ar quente que sela a superfície rapidamente e retém a umidade e o queijo derretido no interior. Esta técnica elimina a necessidade de fritura convencional e reduz o risco de ressecar a carne delicada do peixe.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыбные котлеты из щуки с укропом

Ingredientes e proporções

Para quatro porções, a receita utiliza:

600 g de filé de peixe branco (bacalhau, lúcio-perca ou pescada)

150 g de cebola

100 g de pão de trigo

120 ml de leite

1 ovo

50 g de queijo duro

40 g de farinha de trigo

2 ramos de endro (dill)

4 colheres de sopa de óleo vegetal

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Preparação da massa

O filé de peixe deve ser descongelado lentamente na geladeira, cortado em pedaços grandes e processado no moedor de carne. A cebola pode ser moída ou picada finamente, e o endro deve ser picado. Para garantir a textura macia, o miolo do pão é demolhado no leite frio por 10 a 15 minutos, espremido e adicionado ao peixe.

À mistura, acrescentam-se o ovo e a farinha de trigo, mexendo bem. Por fim, incorporam-se o queijo ralado, o endro, o sal e a pimenta. É essencial deixar a massa descansar para que a farinha hidrate, garantindo que os bolinhos mantenham a forma durante o preparo.

Técnica de cozimento na airfryer

Com o aparelho pré-aquecido a 180 °C, moldam-se os bolinhos, pincelando cada um com óleo vegetal. Eles devem ser dispostos na grade com espaço entre si.

O processo ocorre em duas etapas:

Cozimento inicial por 10 minutos com a airfryer fechada. Virar os bolinhos e fritar por mais 8 a 10 minutos.

Para intensificar a cor dourada, a temperatura pode ser elevada para 200 °C nos três minutos finais. Caso prefira uma crosta mais densa, é possível empanar os bolinhos em farinha ou farinha de rosca, aplicando óleo em ambos os lados antes de levar ao aparelho.

Se utilizar versões congeladas, a massa deve ser colocada na grade sem descongelar: fritar a 180 °C por 10 a 12 minutos de um lado, virar e finalizar o cozimento.