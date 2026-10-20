Você não vai acreditar: repolho vira bolinhos crocantes com esse truque

Transformar a repolho em bolinhos macios com uma crosta dourada depende de um detalhe técnico simples: o tempo de descanso da massa. A combinação da hortaliça processada com a sêmola permite que o prato mantenha a estrutura sem a necessidade de ovos, tornando-o ideal para dietas vegetarianas ou jejuns.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Хрустящая капуста в панировке

Ingredientes para 2 porções

250 g de repolho branco

40 g de sêmola (manka)

10 g de endro (dill)

½ colher de chá de sal

¼ colher de chá de pimenta-do-reino moída

¼ colher de chá de noz-moscada

¼ colher de chá de coentro moído

½ colher de chá de alho em pó

Óleo vegetal para fritar

Farinha de rosca ou sêmola para empanar

Modo de preparo

Comece cortando o repolho em fatias médias e processe-o no liquidificador ou processador. Você pode optar por um purê homogêneo ou manter pedaços menores para preservar a textura do vegetal.

Transfira o repolho para uma tigela funda, adicione o sal e pressione levemente com as mãos para que o vegetal solte sua água natural. Em seguida, incorpore a sêmola, o endro picado e todas as especiarias (pimenta, noz-moscada, coentro e alho). Misture bem.

O ponto crucial é deixar a massa descansar por 10 a 15 minutos. Esse intervalo é necessário para que a sêmola hidrate, conferindo a densidade necessária para moldar os bolinhos.

Forme as unidades e passe cada uma na farinha de rosca ou sêmola. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio e frite os bolinhos dos dois lados até dourarem. Para finalizar, reduza o fogo para o mínimo, tampe a frigideira e cozinhe por mais 10 a 15 minutos até que estejam completamente cozidos.

Variações e ajustes

Para quem prefere evitar a fritura, os bolinhos podem ser assados em forno preaquecido por 15 a 20 minutos. Caso deseje aumentar o teor proteico da receita, a sêmola pode ser substituída por glúten de trigo. Para alterar o perfil aromático, o endro pode dar lugar à coentro, salsa ou ervas italianas secas.

Valor nutricional (por 100 g): Proteínas: 2 g; Gorduras: 6 g; Valor energético: 53 kcal.