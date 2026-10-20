Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Você não vai acreditar: repolho vira bolinhos crocantes com esse truque

Receitas

Transformar a repolho em bolinhos macios com uma crosta dourada depende de um detalhe técnico simples: o tempo de descanso da massa. A combinação da hortaliça processada com a sêmola permite que o prato mantenha a estrutura sem a necessidade de ovos, tornando-o ideal para dietas vegetarianas ou jejuns.

Хрустящая капуста в панировке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хрустящая капуста в панировке

Ingredientes para 2 porções

  • 250 g de repolho branco
  • 40 g de sêmola (manka)
  • 10 g de endro (dill)
  • ½ colher de chá de sal
  • ¼ colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • ¼ colher de chá de noz-moscada
  • ¼ colher de chá de coentro moído
  • ½ colher de chá de alho em pó
  • Óleo vegetal para fritar
  • Farinha de rosca ou sêmola para empanar

Modo de preparo

Comece cortando o repolho em fatias médias e processe-o no liquidificador ou processador. Você pode optar por um purê homogêneo ou manter pedaços menores para preservar a textura do vegetal.

Transfira o repolho para uma tigela funda, adicione o sal e pressione levemente com as mãos para que o vegetal solte sua água natural. Em seguida, incorpore a sêmola, o endro picado e todas as especiarias (pimenta, noz-moscada, coentro e alho). Misture bem.

O ponto crucial é deixar a massa descansar por 10 a 15 minutos. Esse intervalo é necessário para que a sêmola hidrate, conferindo a densidade necessária para moldar os bolinhos.

Forme as unidades e passe cada uma na farinha de rosca ou sêmola. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio e frite os bolinhos dos dois lados até dourarem. Para finalizar, reduza o fogo para o mínimo, tampe a frigideira e cozinhe por mais 10 a 15 minutos até que estejam completamente cozidos.

Variações e ajustes

Para quem prefere evitar a fritura, os bolinhos podem ser assados em forno preaquecido por 15 a 20 minutos. Caso deseje aumentar o teor proteico da receita, a sêmola pode ser substituída por glúten de trigo. Para alterar o perfil aromático, o endro pode dar lugar à coentro, salsa ou ervas italianas secas.

Valor nutricional (por 100 g): Proteínas: 2 g; Gorduras: 6 g; Valor energético: 53 kcal.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Carros
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Camarão com molho teriyaki: o equilíbrio entre a espessura do molho e o ponto de cozinha
Receitas e Culinária
Camarão com molho teriyaki: o equilíbrio entre a espessura do molho e o ponto de cozinha
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Mulher
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Mais populares
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade

A navegação insere pontos de carga automaticamente e prepara a bateria, uma função que depende de internet e não existe na versão base.

Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria Polina Petrova Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta Ksenia Semenova
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
últimos materiais
Honda abandona série 0 elétrica e aposta em 15 híbridos até 2030 nos EUA
Você não vai acreditar: repolho vira bolinhos crocantes com esse truque
Telescópio Nancy Grace Roman será lançado via foguete Falcon Heavy para o ponto L2
Gordura e frescor em equilíbrio: como esta salada de queijo transforma qualquer refeição
Planeta gasoso é visto de lado: atmosfera de WASP-17b tem borda expandida em um lado e contraída no outro
Aluguel cai 10% em São Petersburgo, mas proprietários endurecem restrições a pets e crianças
A surpreendente sociabilidade do Devon Rex: descubra o que o torna único
Cachecol com capuz: proteção e volume no inverno
Bilhetes de avião na Europa deverão ficar mais caros a partir de 2027
Cenoura ao creme de nata: contraste entre doçura e acidez
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.