Gordura e frescor em equilíbrio: como esta salada de queijo transforma qualquer refeição

A base desta salada clássica de queijo reside na combinação de texturas densas e sabores intensos, resultando em uma entrada substancial que funciona tanto em refeições cotidianas quanto em ocasiões festivas. O ponto central do prato é o equilíbrio entre a gordura do queijo e a maionese com a picância do alho fresco.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мягкий сыр с зеленью

Ingredientes

300 g de queijo duro

2 ovos

3 a 4 dentes de alho

100 g de maionese

1 maço de ervas frescas (salsa e endro/dill)

Informação nutricional (por 100 g): 312 kcal, 26 g de proteínas, 17 g de gorduras e 1 g de carboidratos.

Preparo

O processo começa com a cocção dos ovos, que devem ser cozidos até ficarem bem firmes. Enquanto isso, o alho é descascado e as ervas são lavadas.

A montagem ocorre em etapas de ralação: primeiro, rale o queijo duro no ralo médio e coloque-o em uma tigela funda. Adicione o alho passado por um espremedor. Em seguida, incorpore os ovos cozidos e resfriados, também ralados, mas desta vez utilizando o ralo grosso.

As ervas devem ser picadas finamente com a faca e adicionadas à mistura. A liga final é feita com a maionese, misturando tudo com uma colher até obter uma consistência homogênea. O passo final é o ajuste de tempero com sal e pimenta-do-reino moída, conforme a preferência.

Sugestões de serviço

A versatilidade da textura permite que a salada seja servida de três formas: em uma tigela compartilhada (ou em pequenas taças de wafer), como pasta para sanduíches ou acompanhando fatias de tomate e pepino fresco.

Para quem busca uma refeição mais completa, a receita aceita a adição de frango cozido picado ou presunto, aumentando o valor proteico do prato.