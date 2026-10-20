Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Gordura e frescor em equilíbrio: como esta salada de queijo transforma qualquer refeição

Receitas

A base desta salada clássica de queijo reside na combinação de texturas densas e sabores intensos, resultando em uma entrada substancial que funciona tanto em refeições cotidianas quanto em ocasiões festivas. O ponto central do prato é o equilíbrio entre a gordura do queijo e a maionese com a picância do alho fresco.

Мягкий сыр с зеленью
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мягкий сыр с зеленью

Ingredientes

  • 300 g de queijo duro
  • 2 ovos
  • 3 a 4 dentes de alho
  • 100 g de maionese
  • 1 maço de ervas frescas (salsa e endro/dill)

Informação nutricional (por 100 g): 312 kcal, 26 g de proteínas, 17 g de gorduras e 1 g de carboidratos.

Preparo

O processo começa com a cocção dos ovos, que devem ser cozidos até ficarem bem firmes. Enquanto isso, o alho é descascado e as ervas são lavadas.

A montagem ocorre em etapas de ralação: primeiro, rale o queijo duro no ralo médio e coloque-o em uma tigela funda. Adicione o alho passado por um espremedor. Em seguida, incorpore os ovos cozidos e resfriados, também ralados, mas desta vez utilizando o ralo grosso.

As ervas devem ser picadas finamente com a faca e adicionadas à mistura. A liga final é feita com a maionese, misturando tudo com uma colher até obter uma consistência homogênea. O passo final é o ajuste de tempero com sal e pimenta-do-reino moída, conforme a preferência.

Sugestões de serviço

A versatilidade da textura permite que a salada seja servida de três formas: em uma tigela compartilhada (ou em pequenas taças de wafer), como pasta para sanduíches ou acompanhando fatias de tomate e pepino fresco.

Para quem busca uma refeição mais completa, a receita aceita a adição de frango cozido picado ou presunto, aumentando o valor proteico do prato.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Carros
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Camarão com molho teriyaki: o equilíbrio entre a espessura do molho e o ponto de cozinha
Receitas e Culinária
Camarão com molho teriyaki: o equilíbrio entre a espessura do molho e o ponto de cozinha
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Mulher
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Mais populares
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade

A navegação insere pontos de carga automaticamente e prepara a bateria, uma função que depende de internet e não existe na versão base.

Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria Polina Petrova Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta Ksenia Semenova
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem
últimos materiais
Honda abandona série 0 elétrica e aposta em 15 híbridos até 2030 nos EUA
Você não vai acreditar: repolho vira bolinhos crocantes com esse truque
Telescópio Nancy Grace Roman será lançado via foguete Falcon Heavy para o ponto L2
Gordura e frescor em equilíbrio: como esta salada de queijo transforma qualquer refeição
Planeta gasoso é visto de lado: atmosfera de WASP-17b tem borda expandida em um lado e contraída no outro
Aluguel cai 10% em São Petersburgo, mas proprietários endurecem restrições a pets e crianças
A surpreendente sociabilidade do Devon Rex: descubra o que o torna único
Cachecol com capuz: proteção e volume no inverno
Bilhetes de avião na Europa deverão ficar mais caros a partir de 2027
Cenoura ao creme de nata: contraste entre doçura e acidez
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.