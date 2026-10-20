Cenoura ao creme de nata: contraste entre doçura e acidez

Cenoura ao creme de nata (ou sour cream) transforma um vegetal simples em um prato de sabor denso e aveludado. O equilíbrio aqui nasce do contraste entre a doçura natural da cenoura, realçada pelo açúcar, e a acidez da nata, que amortece a picância das especiarias e cria a textura do molho.
Corte a cenoura em bastões pequenos e pique a cebola. Em uma frigideira, aqueça o azeite refinado e refogue a cebola até dourar; em seguida, adicione a cenoura e refogue brevemente.
Despeje a água quente, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, ou até que a cenoura esteja macia. Com os vegetais cozidos, adicione a cúrcuma, a mistura de pimentas, o sal e o açúcar. Misture bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos.
Pique finamente o dente de alho e adicione à panela. Mantenha a tampa e cozinhe por mais 2 minutos para liberar o aroma do alho. Por fim, incorpore as três colheres de nata e misture bem. Deixe apurar em fogo baixo por mais 10 minutos, tempo necessário para que o molho se torne espesso e cremoso.
Para transformar a receita em uma refeição completa, utilize uma massa tipo penne cozida al dente. Tempere a massa com o azeite extra virgem e cubra com a cenoura ao creme. Finalize com uma pitada de pimenta caiena para adicionar uma leve picância ao prato.
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