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Cenoura ao creme de nata: contraste entre doçura e acidez

Receitas

Cenoura ao creme de nata (ou sour cream) transforma um vegetal simples em um prato de sabor denso e aveludado. O equilíbrio aqui nasce do contraste entre a doçura natural da cenoura, realçada pelo açúcar, e a acidez da nata, que amortece a picância das especiarias e cria a textura do molho.

Морковь и кабачки на пару с кунжутом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Морковь и кабачки на пару с кунжутом

Ingredientes

  • 1 cenoura grande
  • 1 cebola
  • 3 colheres (sopa) de nata ou creme de leite fresco (20% de gordura)
  • 1 dente de alho grande
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva refinado (para refogar)
  • 50 ml de água quente
  • 1 colher (chá) de cúrcuma
  • 0,5 colher (chá) de mistura de 5 pimentas ou pimenta vermelha
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • 0,5 colher (chá) de sal (ou a gosto)
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem (para a guarnição)
  • Uma pitada de pimenta caiena (para finalizar)

Modo de Preparo

Corte a cenoura em bastões pequenos e pique a cebola. Em uma frigideira, aqueça o azeite refinado e refogue a cebola até dourar; em seguida, adicione a cenoura e refogue brevemente.

Despeje a água quente, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, ou até que a cenoura esteja macia. Com os vegetais cozidos, adicione a cúrcuma, a mistura de pimentas, o sal e o açúcar. Misture bem e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

Pique finamente o dente de alho e adicione à panela. Mantenha a tampa e cozinhe por mais 2 minutos para liberar o aroma do alho. Por fim, incorpore as três colheres de nata e misture bem. Deixe apurar em fogo baixo por mais 10 minutos, tempo necessário para que o molho se torne espesso e cremoso.

Sugestão de Serviço

Para transformar a receita em uma refeição completa, utilize uma massa tipo penne cozida al dente. Tempere a massa com o azeite extra virgem e cubra com a cenoura ao creme. Finalize com uma pitada de pimenta caiena para adicionar uma leve picância ao prato.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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