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Samsa com manteiga 82%: a importância do resfriamento mínimo de 3 horas

Receitas

O ponto da estrutura nesta versão da samsa não depende da temperatura ambiente ou do descanso prolongado da massa em si, mas da capacidade de isolar os lipídios para criar barreiras físicas. A receita, atribuída à usuária Miroks na plataforma Povarenok, substitui a função do manteiga fria no laminado tradicional por uma base líquida com gás e maionese, mas mantém o princípio estrutural: a separação precisa de camadas de gordura sólida entre as folhas de farinha. O ingrediente que define a textura final é o manteiga 82% de gordura, pesando 300 g, que deve solidificar por completo no frio antes do assamento.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A mecânica do laminado e a fase fria

A formulação começa com 300 ml de água mineral com gás, um ovo, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 1 colher de sopa de maionese, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar e 750 g de farinha de trigo. Após a mistura dos líquidos e a incorporação da farinha, a massa descansa por 20 minutos coberta com filme. Esse intervalo serve exclusivamente para relaxar o glúten, permitindo que a rolagem subsequente ocorra sem que as placas retornem à forma original, um estado necessário antes da manipulação da gordura.

A operação decisiva ocorre na montagem das camadas. A massa é dividida em quatro partes iguais. A primeira é aberta em uma placa de 1,5 a 2 mm de espessura e unção com manteiga amolecida. As três partes restantes seguem o mesmo processo e são empilhadas. Esta pilha é enrolada em um rolo firme, torcida levemente em torno do seu eixo e dobrada em espiral. A peça é selada em um saco plástico e armazenada no refrigerador por no mínimo 3 horas.

Este período de resfriamento é o parâmetro crítico. Sem o tempo suficiente para a manteiga endurecer, as camadas colapsam durante o manuseio. A gordura sólida é o que impede a migração das partículas de amido durante o forno; é ela que, ao derreter no calor de 180 °C, cria os bolsos de vapor responsáveis pela folhagem. A ausência dessa estabilidade térmica resulta em uma massa pegajosa e densa, pois as camadas de farinha se fundem sem o espaço criado pela gordura rígida.

Montagem e ponto de finalização

Enquanto a massa estabiliza no frio, o recheio é preparado com 500 g de carne moída de porco e 300 g de cebola picada finamente (ou processada), temperada com sal, pimenta-do-reino e alho granulado. Uma pequena quantidade de água fria pode ser adicionada para manter a umidade. Após três horas, a espiral é retirada do frio e cortada em pedaços de 4 a 5 cm de largura. Cada peça é aberta em disco, recheada e selada em forma de triângulo.

As peças são dispostas em uma assadeira untada com óleo vegetal, pinceladas com ovo batido e polvilhadas com gergelim. O assamento ocorre a 180 °C por 40 a 50 minutos. O sinal de que a estrutura está correta não é apenas o tempo, mas a cor dourada uniforme e o desprendimento visível das camadas da massa. Esse descolamento confirma que a temperatura foi suficiente para vaporizar a água entre as camadas de gordura solidificada, validando a precisão da etapa de resfriamento anterior.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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