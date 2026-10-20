Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Egg-nog não alcoólico: controle térmico da gema define a textura

Receitas

O egg-nog não alcoólico é uma bebida cremosa cuja estrutura depende inteiramente da estabilidade das gemas sob calor. Diferente do gogol-mogol, que se baseia apenas em ovos e açúcar, o egg-nog incorpora leite e creme de leite, resultando em uma textura mais fluida, mas ainda assim densa, aromatizada com baunilha, canela e noz-moscada.

молочный коктейль
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
молочный коктейль

A técnica de temperagem e a coagulação controlada

O ponto crítico da preparação é o aquecimento da mistura de gemas. O objetivo é atingir o estado de espessamento sem que as proteínas do ovo coagulem excessivamente, o que causaria a formação de grumos. A técnica empregada é a temperagem: a adição gradual do líquido quente às gemas batidas para elevar a temperatura da massa ovígera suavemente, evitando o choque térmico que resultaria em ovos cozidos.

A mudança observável ocorre no final do processo: a bebida deve adquirir a consistência de um creme leve, capaz de napar a colher (deixando uma camada fina que adere ao metal), mas sem nunca chegar ao ponto de ebulição. Se a temperatura subir demais, a estrutura se quebra; se for insuficiente, a bebida permanece rala e não desenvolve a densidade característica.

Processo de execução

Em uma panela, aquecem-se 400 ml de leite e 200 ml de creme de leite (20% de gordura) com 0,5 colher de chá de extrato de baunilha, 0,5 colher de chá de noz-moscada moída e 0,5 colher de chá de canela moída. A mistura deve ser aquecida em fogo médio apenas até o surgimento de vapor, sem ferver.

Paralelamente, misturam-se 6 gemas com 100 g de açúcar em uma tigela profunda, batendo com um fouet por 1 a 2 minutos até que a massa fique homogênea e clara, sem a necessidade de criar picos de espuma.

A base láctea quente é vertida gradualmente sobre as gemas, mexendo continuamente. Após a incorporação total, a mistura retorna à panela em fogo baixo, sendo mexida constantemente por alguns minutos até que a densidade desejada seja alcançada. O controle visual da colher é o indicador para retirar a bebida do fogo.

Para garantir a homogeneidade absoluta, o líquido é passado por uma peneira fina, eliminando qualquer resíduo. O egg-nog pode ser servido quente ou resfriado na geladeira após atingir a temperatura ambiente. Devido à potência da canela e da noz-moscada, a manutenção das proporções é essencial para que as especiarias não sobreponham o sabor do creme.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Carros
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Borsch de Chernigov: a técnica de fixação do pigmento da beterraba
Receitas e Culinária
Borsch de Chernigov: a técnica de fixação do pigmento da beterraba
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Incidentes
Píton birmanês: a biologia por trás da aparente docilidade em zoológicos e shows
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Dianthus plumarius é a escolha ideal para jardins elegantes e resistentes
Ferrari cria 296 GT Modificata para quem ignora regulamentos de corrida
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva Segredo que Moçambique não esquece: 40 anos depois, a verdade sobre Samora ainda falta Ksenia Semenova Captura de diesel russo pela Turquia altera pressão política contra ajuda à Ucrânia Dmitriy Sokolov
XC60 e XC90 da Volvo agora superam 110 km de autonomia apenas no modo elétrico
Como escolher jeans que alongam a silhueta: geometria do corte e continuidade vertical
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio
últimos materiais
FMI prevê crescimento de 2% para o PIB de Moçambique em 2027
Sonoridade do Porsche Mission S sugere motor flat-eight inédito em série
Egg-nog não alcoólico: controle térmico da gema define a textura
Cortes inteligentes 2026: Técnica de camadas para reduzir o uso de calor
Impacto do Salão de Paris: A Stellantis reinventa a presença no mercado europeu
Bloco de Esquerda pede ao Primeiro-Ministro a retirada da proposta de alteração à lei do arrendamento
Berinjela em cubos: ensopado com estrutura intacta
Cabelo e óculos: a combinação que pode tornar ou quebrar seu look
Chevrolet Corvette Stingray supera 200 mph: uma nova era na performance automobilística
Purê de pera sem açúcar: segurança garantida por esterilização, não por solutos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.