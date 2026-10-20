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Borsch de Chernigov: a técnica de fixação do pigmento da beterraba

Receitas

O Borsch de Chernigov se diferencia da versão tradicional pela intensidade da cor e por uma composição mais densa, onde o caldo robusto encontra a precisão técnica na preservação dos pigmentos dos vegetais. A característica marcante deste prato é a finalização com roastbeef e chips de pão borodinsky, que trazem camadas de texturas e sabores mais profundos ao caldo.

Черниговский борщ
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черниговский борщ

Ingredientes

  • Caldo de carne: 600 ml
  • Roastbeef: 50 g
  • Repolho branco: 50 g
  • Batata: 40 g
  • Beterraba: 70 g
  • Cenoura: 150 g
  • Cebola: 150 g
  • Pimentão: 150 g
  • Feijão em conserva: 25 g
  • Extrato de tomate: 40 g
  • Suco de beterraba: 30 g
  • Suco de limão: 1 ml
  • Óleo vegetal: 25 ml
  • Creme de leite (Smetana 20%): 45 g
  • Chips de pão borodinsky: 5 g
  • Alho: 5 g
  • Endro: 5 g
  • Salsinha: 2 g
  • Folhas de louro: 2 unidades
  • Pimenta-do-reino em grãos: 3 g
  • Sal: 2 g

Preparo

O controle da acidez e a ordem da adição dos ingredientes são os pontos fundamentais para garantir a cor vibrante do prato.

Corte a cenoura, a cebola, o pimentão, o repolho e a beterraba em tiras finas (estilo juliana). A batata deve ser cortada em bastões. Em óleo vegetal aquecido, refogue a cenoura, a cebola e o pimentão, finalizando com o extrato de tomate.

A beterraba deve ser refogada separadamente. O detalhe decisivo aqui é a adição do suco de limão durante esse processo; a acidez fixa o pigmento da beterraba, impedindo que ela perca a cor durante o cozimento.

Leve o caldo de carne ao fogo e adicione a batata, o repolho e os refogados de vegetais. Cozinhe até que fiquem macios. Faltando cinco minutos para desligar o fogo, acrescente o sal, a pimenta em grãos, as folhas de louro e o suco de beterraba fresco, que intensifica a tonalidade final do caldo.

Montagem e Finalização

Com o fogo desligado, incorpore o alho picado ao caldo quente. Para servir, transfira o borsch para tigelas profundas ou potes de cerâmica.

Adicione em cada porção o roastbeef cortado em tiras e o feijão em conserva. Finalize com salsinha e endro frescos. O prato é servido acompanhado de creme de leite e chips de pão borodinsky, que conferem o contraste crocante necessário à composição.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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