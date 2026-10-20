Strudel austríaco de massa rápida: estrutura crocante sem folhagem

Na tradição austríaca, o strudel exige uma massa folhada de execução delicada. A alternativa aqui apresentada parte de uma lógica estrutural diferente: baseia-se numa mistura de massa rápida, próxima à textura da areia (psocotto), onde o estado da gordura e a proporção dos sólidos definem a crocância final. O resultado é uma casca quebradiça e recheio úmido, obtidos sem a técnica de estiramento tradicional.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный штрудель

A massa reúne 190 g de farinha de trigo, 125 g de manteiga com 82,5% de gordura, 75 g de creme de leite com 20% de gordura, 50 g de açúcar em pó, 0,5 colher de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal. O ponto decisário ocorre na interação entre o bicarbonato e a acidez natural do creme de leite; não se deve neutralizar com vinagre, pois essa reação interna é suficiente para gerar a estrutura leve. Os ingredientes frios são amassados com uma espátula ou garfo até formar uma massa homogênea. A farinha peneirada com o sal é incorporada gradualmente, finalizando o amassado manualmente até obter uma bola uniforme. O repouso em geladeira por pelo menos 1 hora é obrigatório: a estabilização das gorduras confere à massa a elasticidade necessária para o rolo.

Para o recheio, utilizam-se 2 maçãs, 50 g de açúcar e 1 colher de chá de canela. As maçãs, sem o miolo, são raladas no ralador grosso e misturadas com os secos. O gesto crucial é espremer a mistura com as mãos para remover o excesso de suco. Essa remoção de umidade é o que impede que a massa amoleça e garante que a estrutura cozinhe corretamente. Sobre o pergaminho, a massa fria é esticada até formar um retângulo de aproximadamente 30 por 40 cm. O recheio é distribuído uniformemente, mantendo uma margem de 2 cm em uma das bordas longas. Utilizando o pergaminho como suporte, o rolo é formado com precisão a partir da borda recheada.

O forno deve ser pré-aquecido a 180 °C. O strudel é transferido para a assadeira e cozido por um mínimo de 35 minutos, até a superfície atingir uma coloração dourada uniforme. A avaliação do ponto de preparo não depende apenas do tempo, mas da integridade estrutural da crosta.

Para a apresentação, o corte deve ser realizado enquanto o doce ainda está quente. Ao esfriar, a massa torna-se extremamente frágil e a fatiagem fria resulta em desestruturação. A sugestão de serviço inclui sorvete ou chantilly. Para complexificar o perfil de sabor, pode-se adicionar uma pitada de noz-moscada ou raspas de limão ao recheio.