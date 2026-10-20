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Bruschetta napolitana com mexilhões e açafrão: receita rápida

Receitas

O prato é um clássico napolitano: pão torrado, coberto com mexilhões em molho de tomate com açafrão, finalizado com azeite e salsinha. O processo leva apenas 15 minutos, mas a chave técnica está no alho, tratado em duas etapas: primeiro, é frito para dar base aromática ao molho; depois, é ralado cru sobre o pão ainda quente, preservando seu aroma fresco e penetrante, que contrasta com os sabores do mar e do tomate.

Мидии
Photo: https://unsplash.com by Lisha Riabinina is licensed under Free
Мидии

Preparo do molho e dos mexilhões

Aqueça 3 colheres de sopa de azeite de oliva em uma frigideira. Adicione 2 dentes de alho picados finamente e uma pitada de pimenta-calabresa em flocos. Frite por cerca de 30 segundos, apenas até liberar o aroma. Acrescente 400 g de tomates cereja cortados ao meio, ½ colher de chá de açafrão em pó (ou fios, se disponível) e uma pitada de sal. Reduza o fogo para baixo e cozinhe por cerca de 8 minutos, até que os tomates amoleçam e o molho comece a borbulhar levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino a gosto.

Adicione 2 colheres de sopa de vinho branco seco e cozinhe por mais 2 minutos. Por fim, incorpore 200 g de mexilhões já limpos e cozidos (ou enlatados, se for o caso) e salpique com as folhas de metade de um maço de salsinha.

Montagem final

Enquanto o molho cozinha, torre 2 fatias de pão de forma ou pão de miolo fino em um torradeira. Assim que sair da máquina, esfregue cada fatia ainda quente com metade de um dente de alho cru — esse gesto é essencial, pois o calor libera o aroma do alho sem que ele queime.

Com a ajuda de uma escumadeira, coloque os mexilhões sobre o pão. Retorne a frigideira ao fogo mínimo e reduza o molho por mais 2 minutos, até que ele engrosse e concentre os sabores. Despeje o molho quente sobre os mexilhões no pão. Sirva imediatamente, enquanto o pão está crocante e o molho ainda está morno e aveludado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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