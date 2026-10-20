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Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta

Receitas

As empanadas argentinas dependem de um equilíbrio rigoroso entre a elasticidade de uma massa rica e a estabilidade térmica do recheio. O ponto crítico desta preparação não reside na cocção final, mas na estruturação prévia da carne: a incorporação de gelatina dissolvida em caldo quente ao фарш (carne moída) é a operação decisiva. Essa técnica garante que o suco da carne permaneça retido no interior da massa, evitando que a base fique úmida e assegurando a suculência característica.

Эмпанадас
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эмпанадас

A estrutura do recheio e a estabilização

Para a composição de 8 porções, a base do recheio combina carne bovina moída, batata, cenoura, cebola e pimenta chili, todos cortados finamente. O processo exige que a gelatina, após hidratada, seja dissolvida em caldo quente e misturada a esses ingredientes. A massa resultante deve obrigatoriamente repousar na geladeira durante toda a noite. Esta etapa de resfriamento é fundamental para que o recheio adquira a densidade necessária para a moldagem, permitindo a manipulação precisa sem deformar a massa.

A técnica da massa e a montagem

A massa, elaborada com farinha, ovos, manteiga, água morna, sal e açúcar, deve apresentar um estado macio e elástico. O descanso de 15 a 20 minutos sob um pano úmido é essencial para relaxar o glúten antes de ser aberta em um disco de 5 mm de espessura e cortada em círculos de aproximadamente 14 cm.

A montagem segue a precisão de uma colher de sopa generosa do recheio estabilizado no centro do disco, finalizada com azeitonas picadas e pedaços de ovo cozido. O fechamento é feito através da dobra característica da empanada, selando a estrutura.

O choque térmico do forneamento

A dinâmica de temperatura do forno é o que define a textura final da crosta. As empanadas devem entrar no forno preaquecido a 230 °C para proporcionar a expansão imediata da massa; logo em seguida, a temperatura deve ser reduzida para 180 °C, mantendo a cocção por cerca de 20 minutos até que a superfície esteja dourada.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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