Schupfnudeln: técnica de modelar com a palma e mistura rápida evitam massa pegajosa

Os Schupfnudeln são a versão suábia do que muitos conhecem como gnocchi alemão. O diferencial deste prato não está apenas na massa de batata, mas no gesto técnico de moldá-los: a massa é empurrada com a palma da mão, movimento que dá origem ao nome (do verbo schupfen, que significa "empurrar" ou "afastar"), resultando em pequenos cilindros com extremidades afuniladas que fritam uniformemente até criar uma crosta crocante.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Приготовление пирожков

Ingredientes e proporções

Para render 4 porções, a receita utiliza:

300 g de batatas cozidas (de variedades farináceas)

100 g de farinha de trigo

25 g de amido de batata

1 ovo (ou apenas uma gema grande)

Sal a gosto

1 pitada de noz-moscada

O preparo e a técnica de modelagem

O ponto crítico desta receita é a velocidade. O tempo de mistura deve ser curto; se a massa for trabalhada por tempo demais, a interação entre o amido e o glúten da farinha pode torná-la líquida ou pegajosa, comprometendo a estrutura.

O processo começa transformando as batatas cozidas em purê. Em seguida, misturam-se rapidamente o purê, a farinha, o amido, o ovo (ou gema), o sal e a noz-moscada até obter uma massa homogênea. Sobre uma superfície enfarinhada, a massa deve ser distribuída e cortada em tiras de aproximadamente 3 cm de largura.

Cada tira é enrolada em um pequeno bastão de 2 a 3 cm de espessura, que depois é cortado em segmentos de 6 a 7 cm de comprimento. O toque final consiste em afunilar levemente as pontas, conferindo-lhes a forma característica de fuso.

Finalização e serviço

Para obter a textura correta, os Schupfnudeln são fritos em uma frigideira com óleo ou banha (forma tradicional) até que fiquem dourados de ambos os lados. O tempo total de preparo é de cerca de 50 minutos.

O prato deve ser servido quente. A combinação clássica, que equilibra a densidade da massa com acidez, sugere o acompanhamento de chucrute refogado, salsichas ou picles.