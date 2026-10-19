Fruta silvestre intacta: arônia crua retém vitaminas até os meses frios

A conserva de arônia (também conhecida como amplifying ou serviceberry) com açúcar, preparada sem tratamento térmico, visa a preservação de compostos como a vitamina C, a rutina e antioxidantes. Nesse método, o açúcar atua como o agente conservante natural, permitindo que a pasta vitamínica seja armazenada sob refrigeração durante o período invernal.

Photo: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арония, черноплодная рябина

Ingredientes e Proporções

A composição básica da preparação requer:

Arônia (bagas): 1 kg

Açúcar refinado: de 1 kg a 1,2 kg (a quantidade varia conforme a preferência de doçura)

Processo de Execução

A operação inicia-se com a seleção rigorosa das bagas, removendo-se galhos e frutos danificados. As frutas devem ser lavadas em água corrente e secas completamente em um pano; a remoção da umidade superficial é fundamental para a estabilidade da conserva.

As bagas preparadas são processadas em moedor de carne ou liquidificador até atingirem a consistência de purê. Em seguida, adiciona-se o açúcar à massa de frutas, misturando até a homogeneização completa.

A pasta resultante deve ser distribuída em potes de vidro previamente esterilizados e vedada com tampas. O armazenamento deve ocorrer obrigatoriamente em geladeira. O tempo necessário para a dissolução completa do açúcar no suco da fruta e a estabilização da textura é de dois dias.

Ajustes de Textura e Sabor

Para obter uma textura mais lisa e delicada, a massa pode ser processada novamente com o liquidificador após a adição do açúcar. No momento da mistura, é possível incorporar canela em pó ou raspas de casca de laranja para alterar o perfil aromático.

O uso sugerido para a manutenção do organismo é de uma colher de chá diária, podendo ser consumida pura ou adicionada a chás mornos.