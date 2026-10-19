Torta de repolho com massa de kefir e soda pronta em menos de uma hora

O batido de kefir com fermento de soda é a base de um preparo que dispensa a paciência exigida pelas massas levedadas. O resultado é uma torta de repolho que está pronta em menos de uma hora, mantendo a suculência do vegetal através de uma técnica de cocção breve.

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A estrutura depende de apenas dois conjuntos de itens. Para a massa, utiliza-se 200 g de farinha de trigo, 200 ml de kefir, dois ovos, uma colher de chá de soda e sal a gosto. O recheio é constituído por 400 g de repolho branco, uma cebola, dois ovos cozidos, ervas frescas, sal e pimenta.

Preparo do recheio

O repolho deve ser fatiado finamente. A cebola é cortada em cubos pequenos e refogada até dourar. Em seguida, o repolho é adicionado à panela e cozinhamos juntos por 10 minutos. É fundamental interromper o calor nesse momento para preservar a textura úmida dos legumes, salpicando sal e pimenta ao final. Os ovos cozidos são picados e misturados ao repolho, junto com as ervas.

Forma e forno

A massa é montada em um bowl profundo: o kefir, os ovos crus, a soda e o sal são misturados, seguida pela adição gradual da farinha peneirada até obter uma consistência fluida. Em uma forma untada, despeje metade da massa. Distribua o recheio de repolho por cima e cubra com o restante da massa. O forno deve estar pré-aquecido a 180 °C, e a assadeira permanece nele por 30 a 35 minutos, até que a superfície fique dourada.

A consistência final é definida pelo controle do tempo de cozimento do repolho; se ficar seco, a torta perde o contraste com a massa úmida. O prato é servido quente, tradicionalmente acompanhado por um creme de leite fresco gelado.