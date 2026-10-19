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Creme de champignons com alecrim para peixes brancos

Receitas

Um creme de champignons em base de creme de leite, finalizado com alecrim, funciona como contraponto ideal para carnes brancas delicadas, como salmão, truta, merluza ou robalo. A operação central aqui não é a cobertura, mas a precisão aromática: a nota resinosa do alecrim equilibra o perfil oleoso do peixe sem dominá-lo. Essa neutralização depende de uma dosagem mínima — apenas 6 a 8 folhas — pois qualquer excesso transforma a harmonia em uma astringência que compete com a doçura natural da carne.

Рыба в сливочном соусе с водорослями
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыба в сливочном соусе с водорослями

A estrutura do molho, que leva 200 ml de creme de leite (20% de gordura) e 150 g de champignons, cumpre um papel funcional além do sabor. A gordura da base protege a possível secura da textura do peixe, enquanto os cogumelos e a cebola caramelizada criam corpo. O processo exige 20 minutos, mantendo a execução previsível e sem etapas complexas de emulsificação manual.

A precisão térmica e o controle de umidade

O ponto crítico da técnica reside na preparação dos cogumelos. Champignons devem ser apenas limpos com um pano úmido e fatiados finamente; lavá-los com água é uma falha comum que compromete a física da fritura. Como a porosidade do cogumelo absorve líquido, a água residual impede o desenvolvimento adequado da reação de Maillard e pode diluir a concentração final do molho, resultando numa textura aquosa.

Numa frigideira larga, 40 g de manteiga derretida em fogo médio-alto douram 100 g de cebola picada até ficar translúcida. A adição dos champignons inicia a etapa de redução: por 7 a 8 minutos, a superfície dos cogumelos deve secar e perfumar a gordura, sem chegar a carbonizar. É nesse momento, com a umidade evaporada, que o álcool de duas colheres de sopa de vinho branco seco é incorporado. O fogo deve ser alto por dois minutos, até que o álcool evapore completamente.

Estabilização da emulsão

A adição do creme de leite exige cautela química. A fonte indica que o choque térmico e a acidez residual do vinho podem causar a separação das gorduras, estragando a homogeneidade do molho. Por isso, o creme de leite entra apenas após a completa volatilização do álcool. Com a mistura quente, sal, pimenta e as folhas de alecrim são adicionados, seguindo um cozimento suave de 5 minutos, sem tampa, para consolidar o sabor.

A consistência final pode ser ajustada: se a textura granular dos cogumelos não for desejada, um mixer de imersão homogeneíza o molho. Com cerca de 255 kcal por porção, o resultado é um molho denso que apoia o peixe sem exigir um esforço técnico desproporcional.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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