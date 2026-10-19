Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Gado-gado com milho, batatas jovens e espinafre: receita com molho de curry vermelho

Receitas

Gado-gado indonésio é tradicionalmente reconhecido pelo conjunto de vegetais cozidos e molho de amendoim, mas aqui a base se apoia em milho fresco, batatas jovens e espinafre, unidos por um creme de leite de coco. O nome do prato, que se traduz como "tudo misturado", reflete sua essência: a harmonia de diferentes texturas e sabores em um único prato.

Салат с кукурузой и яйцом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Салат с кукурузой и яйцом

O elemento decisivo é o molho, preparado separadamente dos ingredientes principais. Aqueça 2 colheres de sopa de óleo vegetal e 1 colher de sopa de pasta de curry vermelho tailandês em uma panela por 2 minutos. Adicione 2 colheres de sopa de molho de soja, 175 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de açúcar e 80 g de óleo de amendoim (substituível por óleo de amêndoas em caso de alergia). Após ferver, cozinhe em fogo baixo por 5 minutos, até que engrosse e fique cremoso. Junte o suco de um limão-taiti e os 25 ml restantes de leite de coco, aqueça por mais 1 minuto e retire do fogo.

Preparo dos ingredientes

Enquanto o molho atinge a consistência certa, cozinhe os componentes principais em água fervente. As batatas jovens (300 g) levam 15 minutos. Os ovos de galinha (4 unidades) precisam de 7 minutos, e as espigas de milho (2 unidades) de 5 minutos. Depois, retire os grãos das espigas, descasque os ovos e corte-os em quartos. O espinafre (100 g) permanece fresco.

Na travessa, disponha os ingredientes em camadas: primeiro as batatas, depois o milho, seguido pelo espinafre e os ovos. Regue generosamente com o molho já amornado. O preparo total leva 35 minutos e rende 4 porções.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Carros
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Animais
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes
Receitas e Culinária
Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes
Mais populares
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor

Conhecida como fóssil vivo, a espécie preserva traços morfológicos antigos e utiliza detecção térmica para caçar, com filhotes que nascem já venenosos.

Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Toyota Corolla 13ª geração: plataforma modular com quatro circuitos independentes para múltiplas motorizações
Colarinho alto define silhueta e função no inverno 2026
Alfa Romeo inova: o cockpit físico que elimina telas digitais
Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa Ksenia Semenova Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA? Petr Ermilin Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov
Três raças de gatos que exigem interação ativa
Acessórios como pontos de foco: faixas, broches e meias altas
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
Taipan-do-interior é a serpente mais tóxica do mundo. E quais são as outras?
últimos materiais
Cansaço que não sai e exame estranho: saiba por que a doença do beijo engana médicos e pacientes
Gado-gado com milho, batatas jovens e espinafre: receita com molho de curry vermelho
Grupos automotivos confrontam Bruxelas: o futuro da produção em jogo na Europa
Diferença entre D2 e D3: por que a forma vegetal pode afetar seus exames e a imunidade
Lavar o cabelo todo dia causa oleosidade ou é um mito?
Aterrador: embutidos e suas consequências silenciosas no seu coração
Vermelho rubi e coral para peles maduras: neutralização de veias e aparência firme
Saúde vascular e sangue: a relação que pode mudar sua vida para sempre
Fachada escandinava substitui revestimento plástico em casas de campo por durabilidade
Surucucu: a serpente que mantém ancestralidade e caça por calor
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.