Gado-gado com milho, batatas jovens e espinafre: receita com molho de curry vermelho

Gado-gado indonésio é tradicionalmente reconhecido pelo conjunto de vegetais cozidos e molho de amendoim, mas aqui a base se apoia em milho fresco, batatas jovens e espinafre, unidos por um creme de leite de coco. O nome do prato, que se traduz como "tudo misturado", reflete sua essência: a harmonia de diferentes texturas e sabores em um único prato.
O elemento decisivo é o molho, preparado separadamente dos ingredientes principais. Aqueça 2 colheres de sopa de óleo vegetal e 1 colher de sopa de pasta de curry vermelho tailandês em uma panela por 2 minutos. Adicione 2 colheres de sopa de molho de soja, 175 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de açúcar e 80 g de óleo de amendoim (substituível por óleo de amêndoas em caso de alergia). Após ferver, cozinhe em fogo baixo por 5 minutos, até que engrosse e fique cremoso. Junte o suco de um limão-taiti e os 25 ml restantes de leite de coco, aqueça por mais 1 minuto e retire do fogo.
Enquanto o molho atinge a consistência certa, cozinhe os componentes principais em água fervente. As batatas jovens (300 g) levam 15 minutos. Os ovos de galinha (4 unidades) precisam de 7 minutos, e as espigas de milho (2 unidades) de 5 minutos. Depois, retire os grãos das espigas, descasque os ovos e corte-os em quartos. O espinafre (100 g) permanece fresco.
Na travessa, disponha os ingredientes em camadas: primeiro as batatas, depois o milho, seguido pelo espinafre e os ovos. Regue generosamente com o molho já amornado. O preparo total leva 35 minutos e rende 4 porções.
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