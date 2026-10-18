Maçãs assadas: técnica de estrutura com cottage cheese e nozes

Três maçãs assadas com recheio de cottage cheese (tvorog) e nozes são a base de um prato que combina a estrutura firme da fruta com a cremosidade do queijo fresco. A receita, indicada para três porções, aposta na simplicidade dos ingredientes e no tempo de forno de 25 a 30 minutos para transformar um lanche rápido em um doce equilibrado, onde a manteiga de cacau do mel e o aroma da noz-moscada dialogam com a textura do творог.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запечённое яблоко с творогом яблоко

O ponto de decisão técnica está na preparação da casca da maçã. Ao cortar o topo e esvaziar o miolo, é preciso manter as paredes da fruta espessas e o fundo intacto. Essa integridade estrutural impede que o recheio vaze durante o cozimento, garantindo que a mistura de cottage cheese , creme de leite, mel e nozes permaneça contida enquanto a polpa amacia sob o calor.

Para o recheio, combinam-se 90 g de cottage cheese, 1 colher de chá de creme de leite, 2 colheres de chá de mel e uma pitada de noz-moscada ralada. As 20 g de nozes picadas são adicionadas à mistura. A consistência final depende da preferência: um processador ou liquidificador cria uma textura homogênea e cremosa, enquanto o uso de um garfo preserva a granulosidade do творог e a presença das nozes.

Montagem e cocção

As maçãs devem ser firmes e de tamanho uniforme para que assam de maneira simultânea. Após rechear as frutas com a mistura de cottage cheese, os topos cortados são reposicionados como tampas. O forno, pré-aquecido a 190 °C, recebe as maçãs em uma forma refratária pequena por um período de 25 a 30 minutos. O objetivo é atingir o ponto em que a polpa está macia, mas a forma exterior da fruta se mantém íntegra. Caso sejam utilizadas palitos de dente para fixar as tampas, eles devem ser removidos antes da servição.

O resultado pode ser consumido quente ou completamente frio. A escolha por frutos firmes no início é o que garante que a estrutura não se desfaça durante a exposição ao calor, mantendo o prato visualmente alinhado e fácil de manusear.