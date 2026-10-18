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Receita de lasanha de carne moída com abobrinha: o passo a passo para um jantar leve

Receitas

Substituir a fritura prolongada por uma assadeira simples transforma o jantar: uma lasanha de carne moída e abobrinha, leve e suculenta, que depende de um único gesto técnico para manter a textura firme. A receita, apresentada pela Pravda. ru, utiliza 500 g de carne moída, uma abobrinha grande (aproximadamente 300 g), uma cebola, um ovo, 100 g de queijo duro e duas colheres de sopa de creme azedo (smetana), além de sal, pimenta, alho e ervas frescas a gosto.

Лазанья с овощами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лазанья с овощами

O ponto decisivo está no preparo da abobrinha. Ralada em grumos grossos, a hortaliça deve ser salgada e repousada por 10 minutos para liberar o excesso de umidade. Em seguida, é essencial espremer a massa com as mãos até retirar o líquido; essa etapa evita que a finalização fique aquosa. Enquanto a abobrinha escorre, a cebola é picada finamente e, se desejar, o alho e as ervas também são processados em pedaços pequenos.

Em uma tigela funda, combine a carne moída, a abobrinha bem seca, a cebola, o ovo e o creme azedo. Misture até obter uma massa homogênea, incorporando as especiarias. Transfira o conteúdo para uma assadeira e nivele a superfície com uma colher. Cubra o topo com o queijo ralado.

Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até que a superfície adquira uma crosta dourada. O resultado é um prato único, que une proteína e vegetais sem a caloria adicional do óleo de fritura. Para servir, a sugestão é acompanhar com creme azedo fresco ou molho de tomate.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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