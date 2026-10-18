Peito de frango suculento: o papel do kefir e da cebola ralada na hidratação da carne

Preparar o peito de frango sem que ele perca a umidade é um desafio comum na cozinha caseira. A solução apresentada pela fonte não depende de técnicas complexas, mas de uma interação química específica: a combinação de kefir e cebola ralada. As bactérias presentes no laticínio agem sobre as fibras da carne, enquanto o suco da cebola contribui para a retenção de líquido e o aroma. O resultado é uma textura próxima à de um suflê, sem a necessidade de usar maionese ou outros emulsificantes densos.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Курица с соусом

Preparo do marinado

A base do processo está na preparação da cebola. Ela não deve ser picada em cubos, mas sim transformada em uma pasta fina, seja através de uma rala fina ou do uso de um liquidificador. Esse estado físico é crucial, pois é assim que o vegetal libera o máximo de seu suco. Em um recipiente profundo, misture 200 ml de kefir com essa pasta de cebola. Acrescente o alho (2 dentes, espremidos), sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto. Mexa até obter uma mistura homogênea. Coloque 500 g de filé de peito de frango nessa mistura, garantindo que a carne esteja totalmente imersa. Leve à geladeira por um período mínimo de 2 a 4 horas; para uma penetração mais uniforme dos sabores e da hidratação, a fonte sugere deixar a carne de molho durante a noite.

Coccão e finalização

O cozimento pode ser realizado de duas maneiras, ambas exigindo atenção ao tempo para evitar a evaporação da umidade acumulada no marinado. Na frigideira, use uma superfície bem quente e cozinhe o filé por 5 a 7 minutos de cada lado, até que forme uma crosta dourada. No forno, a temperatura deve ser de 180 °C, com um tempo de assamento de 20 minutos. Independentemente do método escolhido, o passo final é o descanso: retire a carne do fogo e aguarde cerca de 5 minutos antes de servir. Esse intervalo permite que os sucos internos se redistribuam, evitando que se percam ao cortar a peça. A fonte destaca que, ao seguir rigorosamente esses tempos e temperaturas, o peito de frango mantém sua suculência e adquire uma leve acidez agradável vinda do kefir, oferecendo uma alternativa mais leve às preparações tradicionais baseadas em molhos.