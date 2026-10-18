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Panqueca de maçã sem farinha de trigo: massa homogênea com amido e frutas no liquidificador

Receitas

Uma alternativa ao preparo clássico dos panquecas consiste em dispensar a farinha de trigo em favor da fruta fresca. O resultado é uma massa baseada em maçãs e amido, que produz folhas finas e elásticas, com aroma suave. O uso do liquidificador garante uma textura totalmente homogênea, facilitando a flambagem na frigideira e o enrolamento posterior com diferentes recheios.

Блинчики с маслом и сиропом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Блинчики с маслом и сиропом

Preparo da massa

Os ingredientes necessários são: 2 maçãs, 400 g de leite, 2 ovos, 3 colheres de sopa de amido, 2 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e, para o acabamento, geleia.

Para a base, coloque no copo do liquidificador as maçãs descascadas e cortadas, o leite, os ovos, o amido, o açúcar e o sal. Bata todos os componentes até obter uma massa completamente uniforme, sem grumos ou pedaços de fruta. Deixe a mistura descansar por 10 minutos à temperatura ambiente. Esse tempo é essencial para que o amido reaja e a massa ganhe estabilidade.

Cozimento e montagem

Aqueça bem a frigideira, untada com uma pequena quantidade de óleo. Distribua a massa em camadas finas e cozinhe cada panqueca por 1 a 2 minutos de cada lado, até dourar levemente. Aplique uma camada de geleia sobre as panquecas prontas e enrole-as firmemente. Corte os rolos em pedaços individuais para servir.

Variantes de recheio

Além da geleia, é possível utilizar outros recheios descritos na receita. Para uma opção com queijo branco, misture 200 g de requeijão (ou cottage) com 2 colheres de sopa de açúcar e uma pitada de baunilha até ficar homogêneo; é possível adicionar uvas-passas, damasco picado ou nozes trituradas para variar o sabor.

Para a versão com chocolate, derreta 100 g de chocolate ao leite ou meio amargo e combine-o com 2 colheres de sopa de creme de leite. Use essa cobertura sobre as panquecas e, se desejado, inclua rodelas de banana no interior.

Outra opção simples é a combinação de leite condensado e nozes: espalhe 3 colheres de sopa de leite condensado na panqueca, salpique uma quantidade de amendoim torrado ou nozes e enrole.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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