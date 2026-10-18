Prostuchka: batata semi-cozida finalizada na frigideira com emulsão dupla de queijos

A simplicidade da batata ganha nova dimensão quando a técnica de cozimento é dividida em duas etapas: uma pré-fervura para garantir a maciez interna e uma finalização na frigideira para criar textura. O resultado é o prato conhecido como "Prostuchka" (simples para cozinhar), onde a batata é envolta em uma emulsão de queijos e especiarias que se fundem ao calor.
Para a base e o molho de queijo, são necessários:
A operação decisiva aqui é o controle do ponto da batata antes de ela encontrar a gordura e o queijo.
Comece descascando as batatas e cozinhando-as em água salgada por cerca de 15 minutos. O objetivo é que fiquem semi-cozidas: macias, porém íntegras, sem desmanchar. Escorra a água e seque as batatas levemente. Caso sejam muito grandes, corte-as ao meio.
Em uma frigideira, derreta a manteiga e doure as batatas de todos os lados até que surja uma crosta dourada. Enquanto isso, rale o queijo duro, corte o queijo processado em pequenos cubos e esmague o alho.
Adicione os dois tipos de queijo, o alho, o manjericão e a páprica defumada à frigideira. Misture com cuidado para distribuir as especiarias e mantenha o fogo por mais 2 ou 3 minutos. Este tempo é suficiente para que o queijo derreta e crie uma camada elástica e aromática sobre cada pedaço de batata.
Sirva imediatamente, enquanto a textura do queijo está fluida, finalizando com a cebolinha e o endro picados.
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