Prostuchka: batata semi-cozida finalizada na frigideira com emulsão dupla de queijos

A simplicidade da batata ganha nova dimensão quando a técnica de cozimento é dividida em duas etapas: uma pré-fervura para garantir a maciez interna e uma finalização na frigideira para criar textura. O resultado é o prato conhecido como "Prostuchka" (simples para cozinhar), onde a batata é envolta em uma emulsão de queijos e especiarias que se fundem ao calor.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотистый картофель с тягучим сыром

Ingredientes

Para a base e o molho de queijo, são necessários:

7 a 8 batatas de tamanho médio

20 g de manteiga

50 g de queijo duro ou semiduro

30 g de queijo processado (estilo polenguinho ou similar)

2 dentes de alho

½ colher de chá de manjericão seco

½ colher de chá de páprica defumada

Sal a gosto

Cebolinha e endro frescos para finalizar

Modo de Preparo

A operação decisiva aqui é o controle do ponto da batata antes de ela encontrar a gordura e o queijo.

Comece descascando as batatas e cozinhando-as em água salgada por cerca de 15 minutos. O objetivo é que fiquem semi-cozidas: macias, porém íntegras, sem desmanchar. Escorra a água e seque as batatas levemente. Caso sejam muito grandes, corte-as ao meio.

Em uma frigideira, derreta a manteiga e doure as batatas de todos os lados até que surja uma crosta dourada. Enquanto isso, rale o queijo duro, corte o queijo processado em pequenos cubos e esmague o alho.

Adicione os dois tipos de queijo, o alho, o manjericão e a páprica defumada à frigideira. Misture com cuidado para distribuir as especiarias e mantenha o fogo por mais 2 ou 3 minutos. Este tempo é suficiente para que o queijo derreta e crie uma camada elástica e aromática sobre cada pedaço de batata.

Sirva imediatamente, enquanto a textura do queijo está fluida, finalizando com a cebolinha e o endro picados.