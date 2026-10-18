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Prostuchka: batata semi-cozida finalizada na frigideira com emulsão dupla de queijos

Receitas

A simplicidade da batata ganha nova dimensão quando a técnica de cozimento é dividida em duas etapas: uma pré-fervura para garantir a maciez interna e uma finalização na frigideira para criar textura. O resultado é o prato conhecido como "Prostuchka" (simples para cozinhar), onde a batata é envolta em uma emulsão de queijos e especiarias que se fundem ao calor.

Золотистый картофель с тягучим сыром
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотистый картофель с тягучим сыром

Ingredientes

Para a base e o molho de queijo, são necessários:

  • 7 a 8 batatas de tamanho médio
  • 20 g de manteiga
  • 50 g de queijo duro ou semiduro
  • 30 g de queijo processado (estilo polenguinho ou similar)
  • 2 dentes de alho
  • ½ colher de chá de manjericão seco
  • ½ colher de chá de páprica defumada
  • Sal a gosto
  • Cebolinha e endro frescos para finalizar

Modo de Preparo

A operação decisiva aqui é o controle do ponto da batata antes de ela encontrar a gordura e o queijo.

Comece descascando as batatas e cozinhando-as em água salgada por cerca de 15 minutos. O objetivo é que fiquem semi-cozidas: macias, porém íntegras, sem desmanchar. Escorra a água e seque as batatas levemente. Caso sejam muito grandes, corte-as ao meio.

Em uma frigideira, derreta a manteiga e doure as batatas de todos os lados até que surja uma crosta dourada. Enquanto isso, rale o queijo duro, corte o queijo processado em pequenos cubos e esmague o alho.

Adicione os dois tipos de queijo, o alho, o manjericão e a páprica defumada à frigideira. Misture com cuidado para distribuir as especiarias e mantenha o fogo por mais 2 ou 3 minutos. Este tempo é suficiente para que o queijo derreta e crie uma camada elástica e aromática sobre cada pedaço de batata.

Sirva imediatamente, enquanto a textura do queijo está fluida, finalizando com a cebolinha e o endro picados.

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