Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
C-MORE lança agente de IA que reduz validação de compliance de 35 horas para uma
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Audi Q7 atinge 100% em segurança pós-colisão no Euro NCAP, priorizando resposta automática e acesso de resgate
Por que o remédio para gripe não age nas outras 190 doenças de inverno?
Hienas-galpadas chocam ao viver de alianças: a ordem oculta que manteve clãs inteiros
Poda dupla em duas etapas transforma framboesas pequenas em frutos de maior calibre
Investimento imobiliário: britânicos dominam mercado de luxo em Portugal em 2025
Governo abre financiamento de 66 milhões de euros para modernizar a Linha do Norte
Crustáceos russos saltam 80% em Coreia do Sul e quase empatam com a China

Pão de abóbora com levain: técnica de dobras para estrutura em massa solta

Receitas

O pão de abóbora elaborado com levain de trigo apresenta uma estrutura densa e um aroma autoral de outono, resultado direto do controle rigoroso sobre a umidade e a temperatura. A base da receita sustenta-se em proporções exatas: 500 g de farinha de trigo, 250 g de purê de abóbora (obtido de abóbora assada a 180 °C até amaciar), 250 ml de água gelada e 140 g de levain de trigo ativo. Para a preparação do fermento, utiliza-se uma proporção de 10 g de starter, 65 g de água e 65 g de farinha, com repouso de 10 horas à temperatura ambiente.

Тыквенный кекс
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тыквенный кекс

O processo inicia-se com um autólise de 30 minutos da mistura de purê, água, farinha e levain. Em seguida, a massa é soada até atingir a lisura, momento em que se incorporam 10 g de sal e 50 g de sementes de abóbora cruas. O resultado é uma massa de consistência solta.

Estrutura e Fermentação

A etapa decisiva para a formação da estrutura é o período de três horas de fermentação, interrompido por dobras regulares. A cada 40 minutos, a massa é esticada a partir das quatro extremidades e dobrada para o centro. Esta operação é crítica: é ela que cria o esqueleto necessário para a massa solta, permitindo que ela retenha a forma e desenvolva volume, apesar do peso da massa de abóbora.

A modelagem ocorre em duas fases: primeiro, a massa é esticada e dobrada para o centro com movimentos de "envoltura", arredondada e deixada relaxar por 15 minutos. Após isso, forma-se a esfera final e ela é colocada em uma cesta forrada com farinha de arroz.

Fermentação a Frio e Assamento

A atenção especial é dedicada à fermentação final. Embora seja possível um regime quente (1,5 a 2 horas), a prioridade é a fermentação a frio na geladeira: 10 a 12 horas a 8-9 °C ou até 16 horas a 7-9 °C. Isso não apenas enriquece o aroma, mas estabiliza a superfície da massa, permitindo incisões nítidas que não se espalham durante o assamento.

Para manter a forma, utiliza-se três pedaços de linha culinária, umedecidos em azeite de oliva, que fixam a massa em cruz.

O assamento é dividido em duas fases:

15 minutos a 250 °C com vapor para máximo crescimento; 15 a 20 minutos a 210 °C para o cozimento da miolo e a formação da crosta.

O sinal de prontidão é a cor característica da crosta e a densidade do produto. Após a retirada do forno, a linha é cuidadosamente removida da estrutura do pão, que deve ser completamente resfriada antes de ser cortada.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Birth Month Makeup: como adaptar a paleta do seu mês de nascimento com técnicas profissionais
Mulher
Birth Month Makeup: como adaptar a paleta do seu mês de nascimento com técnicas profissionais
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Curiosidades
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Carros
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Mais populares
Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel

A simplicidade da manicure natural em casa contrasta com a agenda rígida e os riscos de dano estrutural associados à manutenção de géis e polímeros.

Manicure natural: rotina de casa vs. manutenção de gel
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Ombre Nuvem: a técnica de esmaltação com degradê difuso do outono de 2026
Quatro plantas e a física da umidade: como raízes e folhas interagem com o ar do ambiente
Solo vira esponja viva: que árvores bombeiam água e evitam obras milionárias em quintais
Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional? Dmitriy Sokolov Nova era energética na Indonésia: tecnologia russa desafia limites geográficos em ilha remota Petr Ermilin Ativos russos congelados: uma luta por dinheiro ou pelo controlo de um futuro acordo? Anastasiya Zhukova
Cabelos após os 50 anos: como a mudança de corte redesenha o volume e o movimento natural
Pizza de pão francês na airfryer: molho com ketchup, iogurte e alho
Sistema Volta: SDR Portugal propõe 14 medidas para travar lixo nas ruas e mitigar impacto social
Sistema Volta: SDR Portugal propõe 14 medidas para travar lixo nas ruas e mitigar impacto social
últimos materiais
C-MORE lança agente de IA que reduz validação de compliance de 35 horas para uma
Botas e calças: guia técnico para alinhar barras, canos e silhueta
Audi Q7 atinge 100% em segurança pós-colisão no Euro NCAP, priorizando resposta automática e acesso de resgate
Por que o remédio para gripe não age nas outras 190 doenças de inverno?
Pão de abóbora com levain: técnica de dobras para estrutura em massa solta
Hienas-galpadas chocam ao viver de alianças: a ordem oculta que manteve clãs inteiros
Lei de Graham ignorada: o que a ordem de Trump significa para a segurança nacional?
Poda dupla em duas etapas transforma framboesas pequenas em frutos de maior calibre
Investimento imobiliário: britânicos dominam mercado de luxo em Portugal em 2025
Governo abre financiamento de 66 milhões de euros para modernizar a Linha do Norte
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.