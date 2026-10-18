Pão de abóbora com levain: técnica de dobras para estrutura em massa solta

O pão de abóbora elaborado com levain de trigo apresenta uma estrutura densa e um aroma autoral de outono, resultado direto do controle rigoroso sobre a umidade e a temperatura. A base da receita sustenta-se em proporções exatas: 500 g de farinha de trigo, 250 g de purê de abóbora (obtido de abóbora assada a 180 °C até amaciar), 250 ml de água gelada e 140 g de levain de trigo ativo. Para a preparação do fermento, utiliza-se uma proporção de 10 g de starter, 65 g de água e 65 g de farinha, com repouso de 10 horas à temperatura ambiente.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тыквенный кекс

O processo inicia-se com um autólise de 30 minutos da mistura de purê, água, farinha e levain. Em seguida, a massa é soada até atingir a lisura, momento em que se incorporam 10 g de sal e 50 g de sementes de abóbora cruas. O resultado é uma massa de consistência solta.

Estrutura e Fermentação

A etapa decisiva para a formação da estrutura é o período de três horas de fermentação, interrompido por dobras regulares. A cada 40 minutos, a massa é esticada a partir das quatro extremidades e dobrada para o centro. Esta operação é crítica: é ela que cria o esqueleto necessário para a massa solta, permitindo que ela retenha a forma e desenvolva volume, apesar do peso da massa de abóbora.

A modelagem ocorre em duas fases: primeiro, a massa é esticada e dobrada para o centro com movimentos de "envoltura", arredondada e deixada relaxar por 15 minutos. Após isso, forma-se a esfera final e ela é colocada em uma cesta forrada com farinha de arroz.

Fermentação a Frio e Assamento

A atenção especial é dedicada à fermentação final. Embora seja possível um regime quente (1,5 a 2 horas), a prioridade é a fermentação a frio na geladeira: 10 a 12 horas a 8-9 °C ou até 16 horas a 7-9 °C. Isso não apenas enriquece o aroma, mas estabiliza a superfície da massa, permitindo incisões nítidas que não se espalham durante o assamento.

Para manter a forma, utiliza-se três pedaços de linha culinária, umedecidos em azeite de oliva, que fixam a massa em cruz.

O assamento é dividido em duas fases:

15 minutos a 250 °C com vapor para máximo crescimento; 15 a 20 minutos a 210 °C para o cozimento da miolo e a formação da crosta.

O sinal de prontidão é a cor característica da crosta e a densidade do produto. Após a retirada do forno, a linha é cuidadosamente removida da estrutura do pão, que deve ser completamente resfriada antes de ser cortada.