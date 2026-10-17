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Pizza de pão francês na airfryer: molho com ketchup, iogurte e alho

Receitas

A ideia de transformar um pão francês em base para uma pizza individual resolve uma das maiores objeções a essa receita: a resistência ao preparo do massa. Aqui, o pão assume o papel estrutural, enquanto a montagem segue a lógica clássica — presunto, pimentão, tomate, azeitonas e queijo semiduro — unidos por um molho simples de ketchup, iogurte natural (ou requeijão leve, conforme a disponibilidade local, embora a fonte especifique iogurte natural/creme de leite) e alho. O resultado é prático: seis porções em 30 minutos, com cada unidade aportando 325,69 kcal (13,11 g de proteínas, 11,38 g de gorduras e 42,74 g de carboidratos).

Мини-пицца
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Мини-пицца

Preparo da base e molho

A estabilidade da estrutura depende inteiramente da pré-aquecida do pão. Ajuste a airfryer para 160 °C e corte o pão em fatias finas, de no máximo 1 cm. Distribua-as em uma única camada na cesta ou grade e deixe assar por 1 a 2 minutos. O objetivo é criar uma crosta inferior firme, capaz de suportar o peso da umidade dos ingredientes sem amolecer excessivamente.

Para o molho, pressione 1 dente de alho e misture com 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de creme de leite (ou iogurte natural, dependendo da interpretação local da "сметана") e ervas secas a gosto. Rale 100 g de queijo semiduro na parte grossa do ralador; essa textura ajuda a formar uma crosta coesa em vez de apenas escorrer. Corte 100 g de presunto em tiras finas.

Montagem e cocção

Prepare os vegetais com precisão: remova as sementes do pimentão vermelho e corte-o em anéis de até 3 mm de espessura. Faça o mesmo com o tomate, mantendo a mesma espessura para garantir cocção uniforme. Seque as azeitonas e corte-as em anéis finos.

Espalhe o molho finamente sobre cada fatia de pão tostado. Disponha as tiras de presunto, um anel de tomate, anéis de pimentão e azeitonas. Finalize com uma camada generosa de queijo ralado.

Ajuste a airfryer para 185 °C antes de inserir as pizzas. Essa temperatura cria um choque térmico que sela a superfície rapidamente, preservando a umidade interna. Cubra a grade com papel manteiga, distribua as pizzas e asse por 5 a 8 minutos, ajustando conforme a espessura. O ponto ideal é indicado pelas bordas do pão douradas e pelo queijo completamente derretido.

Deixe repousar por 2 a 3 minutos após a cocção. Esse intervalo permite que a crosta do queijo firme-se, facilitando o corte e a mordida sem desmanchar.

Se o queijo escurecer antes que o centro aqueça, reduza a temperatura para 170 °C e estenda o tempo em 1 a 3 minutos. Considere sempre a distância entre os alimentos e a resistência de aquecimento; em temperaturas mais altas, posicione a grade mais próxima do elemento de aquecimento para uma cocção mais rápida e uniforme.

Nota de segurança: se houver ingredientes cárneos crus ou não pré-cozidos na montagem, eles devem ser fritos ou assados separadamente antes. O tempo de cocção desta pizza não é suficiente para cozinhar carne crua com segurança.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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