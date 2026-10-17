Peru ao abacaxi: o limão final que equilibra a gordura do leite de coco

O equilíbrio entre a doçura tropical do abacaxi, a picância das especiarias e a cremosidade do leite de coco define este preparo de peru. A eficiência da receita reside na simplicidade da execução: a fase ativa de preparo leva apenas 10 minutos, tornando-a viável para o cotidiano ou até para ser organizada como pré-preparo congelado.
Para quatro porções, são necessários:
O resultado depende do corte preciso para garantir que todos os elementos cozinhem uniformemente e que o molho mantenha a consistência. O peito de peru deve ser cortado em cubos de aproximadamente 3 cm para preservar a suculência. Já o abacaxi e o pimentão são cortados em cubos menores, de 1,5 cm. O gengibre e o alho são ralados finamente, e o coentro é picado, reservando-se parte para a finalização.
Para quem opta por congelar a base, basta misturar o peru, o abacaxi, o pimentão, o gengibre, o alho, o coentro, a pimenta chili e o coentro em pó em um saco plástico, distribuindo a massa em uma camada fina para acelerar o congelamento.
Seja com ingredientes frescos ou congelados, a operação é a mesma: a mistura é levada ao fogo em um sauté ou frigideira funda, onde se adicionam o leite de coco e a água fervente. Após atingir a ebulição, tempera-se com sal e pimenta-do-reino.
O fogo deve ser reduzido ao mínimo e a panela tampada por 25 minutos. Este tempo de cozimento lento é o que garante a maciez da carne e a redução do molho. O gesto final ocorre um minuto antes de desligar o fogo: a adição do suco de limão, que corta a gordura do leite de coco e equilibra a doçura do abacaxi.
O prato é servido com arroz cozido e finalizado com coentro fresco picado.
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