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Peru ao abacaxi: o limão final que equilibra a gordura do leite de coco

Receitas

O equilíbrio entre a doçura tropical do abacaxi, a picância das especiarias e a cremosidade do leite de coco define este preparo de peru. A eficiência da receita reside na simplicidade da execução: a fase ativa de preparo leva apenas 10 minutos, tornando-a viável para o cotidiano ou até para ser organizada como pré-preparo congelado.

Запеченная индейка с ананасами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запеченная индейка с ананасами

Ingredientes

Para quatro porções, são necessários:

  • 600 g de peito de peru
  • 400 g de abacaxi em conserva
  • 1 pimentão doce
  • 120 ml de leite de coco
  • 120 ml de água fervente
  • 15 g de gengibre fresco
  • 1 dente de alho
  • 4 ramos de coentro fresco
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de flocos de pimenta chili
  • 0,5 colher de chá de coentro em pó
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 80 g de arroz seco (para o acompanhamento, 20 g por pessoa)

Preparo e Técnica

O resultado depende do corte preciso para garantir que todos os elementos cozinhem uniformemente e que o molho mantenha a consistência. O peito de peru deve ser cortado em cubos de aproximadamente 3 cm para preservar a suculência. Já o abacaxi e o pimentão são cortados em cubos menores, de 1,5 cm. O gengibre e o alho são ralados finamente, e o coentro é picado, reservando-se parte para a finalização.

Para quem opta por congelar a base, basta misturar o peru, o abacaxi, o pimentão, o gengibre, o alho, o coentro, a pimenta chili e o coentro em pó em um saco plástico, distribuindo a massa em uma camada fina para acelerar o congelamento.

Cocção e Finalização

Seja com ingredientes frescos ou congelados, a operação é a mesma: a mistura é levada ao fogo em um sauté ou frigideira funda, onde se adicionam o leite de coco e a água fervente. Após atingir a ebulição, tempera-se com sal e pimenta-do-reino.

O fogo deve ser reduzido ao mínimo e a panela tampada por 25 minutos. Este tempo de cozimento lento é o que garante a maciez da carne e a redução do molho. O gesto final ocorre um minuto antes de desligar o fogo: a adição do suco de limão, que corta a gordura do leite de coco e equilibra a doçura do abacaxi.

O prato é servido com arroz cozido e finalizado com coentro fresco picado.

Informação Nutricional (por porção)

  • Calorias: 279,36 kcal
  • Proteínas: 30,65 g
  • Gorduras: 7,50 g
  • Carboidratos: 22,14 g

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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