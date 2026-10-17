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Receitas

O que costuma afastar as cozinhas domésticas da fígado não é a falta de ingredientes, mas a persistência de dois atributos indesejados: o odor característico do produto e a amargura residual. As soluções convencionais, como o uso excessivo de cebola ou a imersão em leite, frequentemente falham em neutralizar esses traços por completo. A alternativa apresentada baseia-se em uma reação aromática simples: a introdução de uma colher de chá de coentro moído no processo final.

Специи
Photo: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Специи

Essa especiaria, de baixo custo, não mascara o sabor da carne, mas o realça, criando uma base de aroma que contorna a amargura. O resultado é uma preparação tenra, sem o amargor típico e com um final levemente picante, alcançada com poucos passos e ingredientes acessíveis.

Ingredientes

Para esta receita, são necessários os seguintes itens, mantidos em quantidades exatas:

  • Fígado (de frango ou bovino) — 500 g;
  • Cebola roxa — 2 unidades;
  • Cenoura — 1 unidade;
  • Creme azedo (smetana) — 2 colheres de sopa;
  • Coentro moído — 1 colher de chá;
  • Sal — a gosto;
  • Pimenta-preta moída — a gosto;
  • Óleo vegetal — para fritar.

Preparo

A sequência de operações é fundamental para preservar a suculência do fígado e atingir a consistência correta do molho. O processo exige atenção aos tempos de fogo e à ordem dos ingredientes.

Inicie lavando o fígado cuidadosamente, removendo quaisquer membranas ou ductos biliares, especialmente no caso da versão bovina. Corte a carne em pedaços de tamanho individual. Aqueça uma frigideira com óleo e frite o fígado em fogo alto apenas até que uma crosta dourada se forme. Retire a carne do calor imediato para evitar o ressecamento interno.

Na mesma frigideira, ou em uma separada, prepare a base de vegetais. Corte a cebola em cubos pequenos e rale a cenoura. Refogue os legumes até que fiquem macios e tomem uma cor dourada. Retorne o fígado à panela, unindo-o à mistura de cebola e cenoura.

Adicione duas colheres de sopa de creme azedo e a colher de chá de coentro moído. Tempere com sal e pimenta-preta a gosto, misturando todos os ingredientes para garantir a distribuição uniforme do aroma. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos.

Após desligar o fogo, mantenha o prato tampado por alguns minutos adicionais. Essa etapa de repouso é crucial: permite que o aroma do coentro se dissipe completamente e que o interior da carne alcance a máxima maciez, garantindo que a amargura original desapareça em favor do sabor final limpo e aromático.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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