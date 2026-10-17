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Stew irlandês: camada de batatas finas gerencia a umidade da carne e dos vegetais

Receitas

Irish stew é uma receita de cocção lenta onde a função principal da estrutura do prato é gerenciar a umidade. O mecanismo baseia-se na formação de camadas: anéis finos de batata criam uma base densa que absorve o caldo e os sucos da carne, enquanto a cordeira e as verduras mantêm a textura graças a um processo de assamento em duas etapas. O resultado é uma carne notavelmente tenra e vegetais cozidos até a pontualidade, sem se desfazer em uma massa uniforme.

Тушёная баранина с картофелем
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Тушёная баранина с картофелем

Para a preparação, utiliza-se um steak de cordeiro (320 g), batatas (parte em rodelas finas para a base, parte em pedaços grandes), cebola, cenoura e pastinaca (ambas em rodelas), 850 ml de água, óleo vegetal, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída. Salsinha fresca é reservada para a finalização.

Preparação das camadas e primeira etapa

A cebola deve ser refogada no óleo vegetal até amaciar, processo que permite que sua doçura se desenvolva totalmente durante a cocção prolongada. As batatas são cortadas em duas texturas distintas: rodelas finíssimas para a base e pedaços maiores para o topo.

Na forma de assar, espalha-se primeiro a base de batatas finas. Sobre ela, distribui-se a cebola refogada e o tomilho. O steak de cordeiro é posicionado sobre essa camada de vegetais. A água (850 ml) é adicionada aos ingredientes. A forma é coberta hermeticamente com papel-alumínio, criando um ambiente de vapor e cozimento no próprio caldo que previne a queima da carne. O prato vai ao forno por 2 horas.

Adição dos vegetais e finalização

Após as duas horas, a forma é removida do forno. As camadas não devem ser misturadas. Sobre a carne já cozida, dispõem-se a cenoura e a pastinaca em rodelas, junto com os pedaços grandes de batata reservados. Tempera-se com sal e pimenta a gosto.

O papel-alumínio é recolocado, mas desta vez de forma solta, deixando uma pequena abertura. Esse ajuste controla a evaporação do excesso de líquido e permite a leve douragem dos vegetais superiores. O assamento continua por mais 30 minutos, até que os vegetais estejam completamente prontos.

Antes de servir, o prato quente é finalizado com salsinha fresca picada. A ervas adicionam um toque de frescor e equilibram o sabor intenso do cordeiro e da pastinaca.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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