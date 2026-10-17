Como o iogurte e o limão formam uma pasta cremosa com alho e coentro

Uma massa cremosa e firme, com o aroma claro de alho e coentro, resulta da ação da acidez sobre o leite. Este queijo caseiro não exige fermentação complexa, apenas a separação correta do soro para transformar os ingredientes em uma pasta espalhável. O ponto de virada do preparo está na coagulação controlada do leite com iogurte e suco de limão, seguida pelo escorrimento cuidadoso da parte líquida.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний сыр с зеленью

A base do preparo

A receita parte de 1 kg de leite pasteurizado com teor de gordura de no mínimo 3,5% e 500 g de iogurte natural espesso. O leite é aquecido na panela até quase ferver, sem atingir o ponto de ebulição. Nessa etapa, o iogurte é incorporado e misturado vigorosamente, seguido da adição de 2 colheres de sopa de suco de limão. A acidez provoca a coagulação da proteína: o líquido se separa em grumos e soro. A panela é deixada sobre a mesa por algumas horas para esfriar; nesse intervalo, os grumos se compactam e o soro decanta com mais eficiência. O soro pode ser reservado em um recipiente à parte, útil para panquecas, bolos ou pães.

Acabamento e consistência

Aos grumos de leite escorridos, somam-se 1 colher de chá de sal fino, 2 colheres de sopa de coentro picado finamente e 2 dentes de alho esmagados. A mistura é incorporada com delicadeza até atingir a homogeneidade. A massa final é transferida para uma forma e levada à geladeira por 24 horas. Durante esse período, o queijo ganha densidade e deixa de soltar líquido. Para uma textura ainda mais firme, é possível pressionar a superfície com um peso, como um prato com um pote de um litro de água.

Rendimento e perfil nutricional

O rendimento total é de aproximadamente 400 g de queijo. O valor energético total do prato é de 909 kcal, composto por 45,1 g de proteínas, 11,5 g de gorduras e 157 g de carboidratos. Por porção de 100 g, os valores são de 55,8 kcal, 2,8 g de proteínas, 0,7 g de gorduras e 9,6 g de carboidratos. Esta preparação serve como acompanhamento neutro para pães e biscoitos ou como elemento em saladas frescas.