Onigiri de atum: o diferencial do arroz sem vinagre

Onigiri com atum em lata é uma solução prática para o almoço ou para levar ao trabalho. O formato triangular e o uso de ingredientes comuns, como arroz, atum e nori, tornam o preparo acessível. O diferencial está na consistência: diferente do arroz para sushi, esta versão não leva vinagre ou açúcar, apenas sal, o que permite que o sabor do recheio se destaque sem sobrecarregar o paladar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Онигирадзу с курицей и сыром

Seleção dos ingredientes

A escolha do grão é determinante para o resultado. Apenas variedades de grão curto ou médio, devidamente polidas, possuem a aderência necessária para manter a forma do triângulo. Arroz de grão longo, como jasmim ou basmati, não serve pois tende a se desfazer.

O recheio combina o atum com maionese. A fonte sugere o uso de atum em água para uma opção menos calórica, ou em óleo, caso a preferência seja por mais untuosidade.

Ingredientes:

Arroz de grão curto polido: 150 g

Água para cozinhar: 200 ml

Atum em lata: 100 g

Maionese: 30 g

Shoyu: 0,5 colher de chá

Sal: 0,5 colher de chá

Folhas de nori: 0,5 folha (cortada em 4 tiras)

Cozimento do arroz

Lave os 150 g de arroz em água fria até que a água escorra transparente. Deixe de molho em água fria limpa por 30 minutos. Depois de escorrer, coloque em uma panela com 200 ml de água fresca.

Leve ao fogo médio até ferver. Assim que começar a borbulhar, reduza para o fogo mínimo, tampe e cozinhe por 12 a 14 minutos, até a água ser totalmente absorvida. Retire do fogo e, fundamentalmente, não abra a tampa. Deixe descansar por 10 a 12 minutos.

Transfira o arroz morno para uma tigela, acrescente 0,5 colher de chá de sal e misture delicadamente com uma espátula para soltar os grãos.

Preparo do recheio e montagem

Escorra o líquido ou óleo do atum (100 g) e esfarele com um garfo até ficar homogêneo. Incorpore 30 g de maionese e 0,5 colher de chá de shoyu, mexendo até obter uma massa coesa e úmida.

Corte a metade da folha de nori ao meio, resultando em quatro tiras finas. Elas servirão para fixar a base do onigiri.

Para montar, mantenha uma pequena tigela com água ao lado e molhe as mãos periodicamente para evitar que o arroz grude. Distribua uma porção do arroz, coloque uma quantidade do recheio de atum no centro e molde um triângulo firme. Por fim, prenda a base da peça com uma das tiras de nori.