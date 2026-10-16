Stir-fry de frango: o papel do amido de milho na crosta dourada

O sucesso deste stir-fry de frango com cenoura depende de dois fatores: o corte preciso dos ingredientes e a intensidade do calor. A técnica consiste em selar a carne rapidamente para manter a suculência, enquanto a cenoura é cozida apenas o suficiente para realçar sua doçura natural, mantendo a textura firme.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов is licensed under publiс domain Курица в сметанном соусе

Ingredientes

400 g de peito de frango

300 g de cenoura

1 cebola

15 g de gengibre fresco

3 colheres (sopa) de molho de soja

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de páprica doce moída

2 colheres (chá) de amido de milho

0,5 colher (chá) de flocos de pimenta

30 g de cebolinha

3 colheres (sopa) de óleo vegetal refinado

Sal a gosto

Modo de preparo

O segredo para a textura da carne começa na preparação: corte o peito de frango em fatias de 4 a 5 mm. Tempere com sal, páprica e amido de milho. O amido é o detalhe decisivo aqui, pois cria uma camada fina que garante a formação de uma crosta dourada durante a fritura.

Prepare os vegetais cortando a cenoura em rodelas diagonais de 5 mm e a cebola em meia-lua. Rale o gengibre fresco na hora para preservar a potência do aroma e pique a cebolinha.

Aqueça o óleo em uma frigideira profunda. Refogue o frango, mexendo constantemente por 7 a 8 minutos. Assim que a carne estiver dourada, retire-a e reserve em um prato.

Na mesma frigideira, aproveitando o fundo de cozimento da carne, refogue a cenoura e a cebola por cerca de 5 minutos. Retorne o frango ao fogo e adicione o gengibre ralado, o molho de soja, o suco de limão e os flocos de pimenta. Cozinhe tudo junto por mais 2 ou 3 minutos.

Finalize adicionando a cebolinha, misture por um minuto e retire do fogo.

Sugestão de serviço

O prato é ideal quando acompanhado de arroz cozido, que absorve o molho aromático. Para intensificar a acidez e contrastar com a doçura da cenoura, pode-se adicionar uma fatia de limão siciliano ou lima ao servir.