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Stir-fry de frango: o papel do amido de milho na crosta dourada

Receitas

O sucesso deste stir-fry de frango com cenoura depende de dois fatores: o corte preciso dos ingredientes e a intensidade do calor. A técnica consiste em selar a carne rapidamente para manter a suculência, enquanto a cenoura é cozida apenas o suficiente para realçar sua doçura natural, mantendo a textura firme.

Курица в сметанном соусе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов is licensed under publiс domain
Курица в сметанном соусе

Ingredientes

  • 400 g de peito de frango
  • 300 g de cenoura
  • 1 cebola
  • 15 g de gengibre fresco
  • 3 colheres (sopa) de molho de soja
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • 1 colher (sopa) de páprica doce moída
  • 2 colheres (chá) de amido de milho
  • 0,5 colher (chá) de flocos de pimenta
  • 30 g de cebolinha
  • 3 colheres (sopa) de óleo vegetal refinado
  • Sal a gosto

Modo de preparo

O segredo para a textura da carne começa na preparação: corte o peito de frango em fatias de 4 a 5 mm. Tempere com sal, páprica e amido de milho. O amido é o detalhe decisivo aqui, pois cria uma camada fina que garante a formação de uma crosta dourada durante a fritura.

Prepare os vegetais cortando a cenoura em rodelas diagonais de 5 mm e a cebola em meia-lua. Rale o gengibre fresco na hora para preservar a potência do aroma e pique a cebolinha.

Aqueça o óleo em uma frigideira profunda. Refogue o frango, mexendo constantemente por 7 a 8 minutos. Assim que a carne estiver dourada, retire-a e reserve em um prato.

Na mesma frigideira, aproveitando o fundo de cozimento da carne, refogue a cenoura e a cebola por cerca de 5 minutos. Retorne o frango ao fogo e adicione o gengibre ralado, o molho de soja, o suco de limão e os flocos de pimenta. Cozinhe tudo junto por mais 2 ou 3 minutos.

Finalize adicionando a cebolinha, misture por um minuto e retire do fogo.

Sugestão de serviço

O prato é ideal quando acompanhado de arroz cozido, que absorve o molho aromático. Para intensificar a acidez e contrastar com a doçura da cenoura, pode-se adicionar uma fatia de limão siciliano ou lima ao servir.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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