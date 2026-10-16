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Uma mistura irresistível de sabores: como o salame de chocolate conquista corações

Receitas

A "salame de chocolate" — ou chocolate salami, como é conhecido em várias tradições culinárias — dispensa forno. A técnica consiste em unir biscoitos, chocolate e nozes com uma liga de manteiga e leite condensado, formando um rolo denso que, ao ser cortado, revela um padrão de pedaços suspensos na massa, visualmente similar ao corte de uma salsicha tradicional.

Шоколадная колбаса
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Шоколадная колбаса

O preparo baseia-se na textura. A mistura não é assada, mas moldada. O resultado é um doce denso, onde a crocância dos ingredientes secos contrasta com a suavidade da base gordurosa e açucarada. Para quem busca um doce de preparação simples, sem o risco de secar ou queimar, essa estrutura é a mais direta.

Ingredientes e Preparação

Para uma peça de aproximadamente 25 cm de comprimento, a proporção fundamental é de 300 g de biscoito de manteiga (ou crackers) para 150 g de manteiga. O restante da ligação e do sabor vem de 200 g de leite condensado, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 100 g de nozes, 100 g de passas, 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de açúcar baunilhado e uma pitada de sal. Opcionalmente, 100 g de chocolate amargo podem ser adicionados para intensificar o perfil de sabor.

A base do sabor começa com a manteiga em temperatura ambiente, batida com o leite condensado, o cacau em pó, o açúcar de confeiteiro e o açúcar baunilhado até ficar homogênea. Se usar o chocolate amargo, derreta-o (em banho-maria ou micro-ondas) e incorpore à massa. O sal é adicionado nesta etapa para equilibrar a doçura.

O biscoito deve ser processado com atenção. Não se deve moer até virar farinha. O ideal é obter uma farofa com pedaços visíveis, pois são esses fragmentos que criarão o desenho característico no corte final. Misture essa farofa, as nozes e as passas à massa de chocolate.

As nozes devem ser tostadas em frigideira seca por 2 a 3 minutos para realçar o aroma, depois picadas grosseiramente. As passas devem ser lavadas, amolecidas em água fervente por 10 minutos e, crucialmente, secas bem com papel toalha. A umidade residual das frutas secas é a principal causa de uma massa final mole ou grudenta.

Estenda a massa sobre papel manteiga ou filme plástico. Modele em um rolo compacto, apertando firmemente para eliminar bolhas de ar, e envolva bem, torcendo as pontas. A etapa seguinte é de espera: pelo menos 4 horas na geladeira, embora uma noite seja o tempo ideal para a estrutura se firmar completamente.

Ajustes e Conservação

A consistência da massa é o ponto de controle antes da refrigeração. Se estiver mole, adicione mais biscoito processado. Se estiver seca, uma colher de leite condensado ou manteiga derretida resolve. Para o corte final, use uma faca quente (mergulhada em água fervente e secada), o que garante fatias limpas e regulares.

O doce se adapta a variações simples. Coco ralado, cereja seca ou bagas ácidas substituem as passas. Canela, cardamomo ou uma pitada de pimenta caiena adicionam nota especíada. Uma colherada de pasta de amendoim ou castanha aprofunda o sabor.

Conservado na geladeira, o salame de chocolate dura até 7 dias. No congelador, em fatias, resiste até 2 meses. Na hora de servir, deixe a peça fora da geladeira por cerca de 10 minutos; a temperatura ambiente ajuda a liberar melhor os aromas da manteiga e do cacau.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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